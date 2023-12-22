GJ-11 Sharp Sword — мощный дрон-невидимка. Появились признаки того, что его скоро начнут использовать.

Макет высокотехнологичного беспилотника GJ-11 Sharp Sword появился на китайском испытательном авианосце в городе Ухань. Это возможное указание на то, что китайцы хотят использовать GJ-11 на реальном авианосце.

Изображение: @louischeung_hk/Twitter

Морская версия GJ-11 может дать будущим авианосцам Китая новые возможности. Он может использоваться не только в качестве невооруженного разведывательного аппарата (для наблюдения и мониторинга территории), но и как средство нападения и для ведения радиоэлектронной борьбы.

GJ-11 представляет собой так называемое летающее крыло. Такие конструкции не требуют отдельного руля высоты и вертикальных стабилизаторов. Переход от фюзеляжа к крыльям плавный.

Макет дрона был задокументирован на спутниковых фотографиях, которые распространяются в социальных сетях. Неизвестно, когда были сделаны записи.

Авианосец служит полигоном для испытаний различных самолетов и дронов перед их применением на воде в реальных условиях. Китайцы используют испытательный авианосец, чтобы проверить, подходят ли размеры летательного аппарата к реальному авианосцу. Не исключено, что GJ-11 действительно будет использоваться на настоящем судне.

Такие модели уже использовались китайцами на реальных авианосцах. В частности, это китайский атомный авианосец, известен как Type 004. Инсайдеры уже давно обсуждают, можно ли будет использовать GJ-11 в ближайшее время.



