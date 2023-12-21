20 декабря котировки биткоина в моменте достигли $44 200. Два момента особенно сильно влияют на курс биткоина: политика ФРС и, конечно же, эскалация конфликта в Украине.

Биткоин 1 декабря внезапно вырос до $38 000. Тогда казалось, что негативная тенденция, наблюдаемая много месяцев на рынке, закончилась. По сравнению с предыдущими неделями, когда BTC иногда торговался всего за $33 000, текущую динамику можно рассматривать как положительную. А 20 декабря ведущая криптовалюта совершила настоящий прорыв, и 20 числа актив добрался до отметки $44 200.

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Но куда движется рынок в краткосрочной перспективе и что в настоящее время оказывает такое сильное влияние на цену биткоина? Помимо предстоящего в апреле халвинга и одобрения спотовых биткоин-ETF, есть еще пара причин, о которых многие забывают. Показатели демонстрируют позитивный сигнал для дальнейшего роста актива весной 2024 года.

Федеральная резервная система в настоящее время является ключевым фактором, который оказывает влияние не только на рынок криптовалют, но и на весь финансовый рынок. ФРС уже объявила, что намерена в пять раундов понизить ключевые ставки в 2024 году. Смягчение денежно-кредитной политики стало одной из основных причин быстрого роста многих рискованных активов.



Конфликт между Россией и Украиной продолжает влиять на рынок



Конфликт между РФ и Украиной также оказывает сильное влияние на рынок. Из-за надвигающейся эскалации инвесторы забирают деньги из банков и все чаще вкладывают их в такие товары, как золото или крипта. Недвижимость также очень популярна в период кризиса.

В настоящее время невозможно предсказать, закончится ли конфликт и когда. Эскалация не только повлияет на рынок, но также может вызвать другие трудности, которые в любом случае сделают курс биткоин гораздо более интересным.



Многие краткосрочные параметры в настоящее время влияют на цену биткоина



Даже если эти два момента в настоящее время являются стресс-тестом для многих активов, в основном это краткосрочные и среднесрочные параметры, которые невозможно оценить в долгосрочной перспективе. Денежно-кредитная политика уже заложена в цену криптовалют. Неопределенности на рынке можно ожидать только в период смены стратегии центральным банком.

В долгосрочной перспективе принятие криптовалют в конечном итоге имеет решающее значение для ценового развития таких активов, как биткоин, Shiba Inu или Polkadot. Инвестор Кевин О'Лири, например, предполагает, что биткоин достигнет цены в $300 000 в ближайшие два года. По его словам, в краткосрочной перспективе очень сложно сделать прогноз цены BTC. Об этом предприниматель рассказал в интервью Stansberry Research. Однако О'Лири дал понять, что это возможно только в том случае, если крупные учреждения смогут покупать биткоины регулируемым образом. Опять же, речь идет о таких инструментах, как спотовые ETF.