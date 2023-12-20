Закрывается «Викимедиа РУ» — проект, который занимается поддержкой русскоязычной «Википедии». Между тем организация Kiwix успешно защищается от цензуры и блокировок.

Фонд Викимедиа и его местное отделение «Викимедиа Россия» всегда стойко и успешно защищались от попыток влияния регуляторов. 19 декабря стало известно, что проект «Викимедиа РУ» закрывается. Организаторов уже в эту пятницу могут признать иногентами, и всем членам сообщества может угрожать опасность.

Источник: Википедия



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Атака регуляторов на «Викимедиа РУ» началась примерно полтора года назад после публикации статьи о ходе проведения СВО. Организация опубликовала заявление, в котором поясняется, что соответствующая статья о спецоперации была просмотрена более 11,3 миллиона раз и что на эту тему были опубликованы статьи на 99 языках.

А 1 марта 2022 года, через неделю после всем известных событий, Роскомнадзор пригрозил заблокировать доступ к Википедии. В ответ десятки тысяч граждан загрузили автономную локальную версию для резервного копирования ее содержимого. Об этом сообщает американский журнал Slate. Это стало возможным благодаря некоммерческой организации Kiwix, которая дает людям во всем мире доступ к базе данных знаний — даже без интернета.

Русская Википедия имеет размер 29 гигабайт, что соответствует 667 томам энциклопедии. В отличие от реальных книг, накопленные знания можно удобно хранить на USB-накопителе, который весит всего несколько граммов. Эта идея пришла в голову многим россиянам, скачавшим решение НКО Kiwix более 100 000 раз (по сути, это зип-файлы Вики). По данным операторов серверов, это соответствует увеличению на 4000%, где, как говорят, на российский доступ в настоящее время приходится 42% от общего объема загрузок. Организация предполагает, что реальные цифры еще выше, поскольку многие россияне использовали VPN-сервисы, чтобы скрыть свое местоположение. Вот уже 16 лет Kiwix приносит Википедию в самые отдаленные регионы мира — или в страны с жесткой цензурой.

Несмотря на угрозу, российское правительство пока не закрыло бесплатную онлайн-энциклопедию. Но после того, как в прошлом году в Минске был арестован википедист Марк Бернштейн, главный редактор русской Википедии, опасения нарастают. Считается (но это не точно), что российские власти манипулируют Википедией, о чем свидетельствует твиттер-бот @RuGovEdits. Пока власти считают, что держат ресурс «под контролем».

С другой стороны, правительство неоднократно пыталось заставить Википедию удалить контент. Изначально речь шла о каннабисе, но совсем недавно речь зашла о материалах о событиях в соседней стране.



