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kosmos_news
Миссия наблюдений за Землей из космоса успешно реализуется с помощью спутников Ororatech
Мюнхенская компания Ororatech успешно запустила спутник в космос вместе с ракетой SpaceX. С собственными инфракрасными камерами мини спутники в будущем должны обнаруживать лесные пожары еще быстрее.

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Мюнхенская компания Ororatech, возглавляемая Томасом Грюблером, запустила небольшой спутник на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты SpaceX.
На высоте 525 километров спутник размером примерно с обувную коробку (такие аппараты называют кубсатами, CubeSat) вращается вокруг Земли и делает тепловые изображения поверхности с высоким разрешением.
Спутник Ororatech собирает данные на высоте 525 километров. Изображение: Ororatech 
С помощью программного обеспечения на основе искусственного интеллекта они анализируются непосредственно на орбите, а затем отправляются обратно на Землю. По словам Oroatech, это значительно сокращает время между обнаружением возгорания леса на Земле и сигналом тревоги с двух часов до нескольких минут. Ценное время, чтобы отразить опасность и избежать огромного ущерба.
Модуль тепловизора OroraTech запатентован и оптимизирован для использования в CubeSats. По словам Ororatech, компактная тепловизионная камера от стартапа NewSpace является первой в истории, которая работает без охлаждения. Мюнхенская компания сотрудничает с Spire, люксембургским производителем малых спутников.
С этой технологией ученые обнаруживают как средневолновое, так и тепловое инфракрасное излучение с большого расстояния. Анализируются собранные данные с помощью бортового модуля обработки с ускорением на GPU на орбите и, таким образом, распознаются характерные температурные сигнатуры в космосе. Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта гарантирует, что о четко идентифицированных лесных пожарах будет немедленно сообщено.
За запущенным недавно спутником последуют другие кубсаты. В 2024 году на солнечно-синхронной орбите должны находиться восемь CubeSat. В долгосрочной перспективе весь этот парк спутников должен обеспечить большое количество точек данных и дополнить существующие данные, например, Copernicus, европейской программы наблюдения Земли.
Помимо лесных пожаров, спутники OroraTech могут обнаруживать и другие процессы, способствующие изменению климата. Например, целенаправленное сжигание газа, которое, по данным Всемирного банка, приводит к выбросам CO2 в размере 400 миллионов тонн в год. Также можно измерить испарение воды в почве, что актуально для сельского хозяйства в связи с засухой. С орбиты можно определить даже степень масляных пленок на воде в океане, море или реке.

#технологии #космос #spacex #спутники #орбита #пожары
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