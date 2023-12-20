В одной категории биткоин является второстепенным цифровым активом. Криптовалюте Monero удается превзойти цифровое золото в США.

Monero (XMR) является самым популярным платежным средством из всех криптовалют в США. Об этом сообщает поставщик криптоуслуг Coincards. Компания предоставляет подарочные карты Visa и Mastercard и карты предоплаты, чтобы пользователи могли оплачивать товары и услуги с помощью криптовалюты.

Источник: Wit Olszewski/Shutterstock

реклама



Согласно недавнему анализу, более 56% всех покупок в США (которые оплачиваются цифровыми монетами) совершаются с помощью Monero. Это контрастирует с 26% транзакций в сети биткоина и незначительными 0,75% через сеть Lightning.

Платежная система BinancePay криптобиржи Binance следует на третьем месте, а Ethereum — на четвертом.

На самом деле США сильно отличаются от остального мира. Биткоин по-прежнему является явным лидером по платежам в мире и даже зафиксировал значительный рост с начала года.

Пользователи во всем мире в настоящее время обрабатывают 45% своих транзакций через основную сеть биткоина. Затем на втором месте следует Monero с 22%, а на третьем — Ethereum с 13%.

Кроме того, в мире наметилась четкая тенденция. На данный момент лидерами 2023 года являются биткоин и Monero.

В глобальном масштабе биткоин и Monero значительно растут, в то время как использование других криптовалют пропорционально сокращается. Помимо Ethereum, это также относится к Litecoin и USDC.

Биткоин по-прежнему является явным лидером крипторынка. Но чем оправдано поразительно высокое использование Monero? По рыночной капитализации монета находится только на 28-м месте, по сравнению с некоторыми конкурентами, такими как BTC или ETH, но платежи через Monero проходят намного быстрее.

Комиссии за транзакции также ниже. Кроме того, Monero как конфиденциальная монета скрывает происхождение средств. Практически невозможно отследить транзакцию Monero.

Благодаря таким поставщикам, как Coincards, продающим подарочные и платежные карты в обмен на криптовалюты, превращение неидентифицированных средств в продукты стало возможным, даже если соответствующий продавец не предлагает встроенную поддержку криптовалюты.

Monero особенно хорошо известна как валюта многих рынков даркнета. Там монета конфиденциальности заменяет биткоин с 2016 года благодаря всестороннему применению KYC на централизованных криптобиржах. Oasis был первым рынком такого рода, который полагался на Monero.