Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Криптовалюта Monero в США более популярное платежное средство, чем биткоин
В одной категории биткоин является второстепенным цифровым активом. Криптовалюте Monero удается превзойти цифровое золото в США.

реклама

Monero (XMR) является самым популярным платежным средством из всех криптовалют в США. Об этом сообщает поставщик криптоуслуг Coincards. Компания предоставляет подарочные карты Visa и Mastercard и карты предоплаты, чтобы пользователи могли оплачивать товары и услуги с помощью криптовалюты.

Источник: Wit Olszewski/Shutterstock

реклама


Согласно недавнему анализу, более 56% всех покупок в США (которые оплачиваются цифровыми монетами) совершаются с помощью Monero. Это контрастирует с 26% транзакций в сети биткоина и незначительными 0,75% через сеть Lightning.
Платежная система BinancePay криптобиржи Binance следует на третьем месте, а Ethereum — на четвертом.
На самом деле США сильно отличаются от остального мира. Биткоин по-прежнему является явным лидером по платежам в мире и даже зафиксировал значительный рост с начала года.
Пользователи во всем мире в настоящее время обрабатывают 45% своих транзакций через основную сеть биткоина. Затем на втором месте следует Monero с 22%, а на третьем — Ethereum с 13%.
Кроме того, в мире наметилась четкая тенденция. На данный момент лидерами 2023 года являются биткоин и Monero.
В глобальном масштабе биткоин и Monero значительно растут, в то время как использование других криптовалют пропорционально сокращается. Помимо Ethereum, это также относится к Litecoin и USDC.
Биткоин по-прежнему является явным лидером крипторынка. Но чем оправдано поразительно высокое использование Monero? По рыночной капитализации монета находится только на 28-м месте, по сравнению с некоторыми конкурентами, такими как BTC или ETH, но платежи через Monero проходят намного быстрее.
Комиссии за транзакции также ниже. Кроме того, Monero как конфиденциальная монета скрывает происхождение средств. Практически невозможно отследить транзакцию Monero.
Благодаря таким поставщикам, как Coincards, продающим подарочные и платежные карты в обмен на криптовалюты, превращение неидентифицированных средств в продукты стало возможным, даже если соответствующий продавец не предлагает встроенную поддержку криптовалюты.
Monero особенно хорошо известна как валюта многих рынков даркнета. Там монета конфиденциальности заменяет биткоин с 2016 года благодаря всестороннему применению KYC на централизованных криптобиржах. Oasis был первым рынком такого рода, который полагался на Monero.

#криптовалюты #анализ #monero #платежи
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Месторождение-гигант запустят в России в 2024 году
2
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
1
Более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
23
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
+
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
3
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
2
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
1
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
4
Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тысяч до конца 2024 года
+
Defence24: новый немецкий танк KF51 Panther будет производиться в Венгрии
2
В 2024 Дальняя авиация ВКС России получит боевые самолёты с новыми качествами
1
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
Reuters: испытание Северной Кореей ракеты "Хвасон-18" стало ответом на враждебность со стороны США
+
MSI представила PCIe 5.0 накопители Spatium M570 Pro Frozr с крупным пассивным охлаждением
+
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Президент Украины заявил о просьбе Генштаба ВСУ призвать полмиллиона человек
12
Систему ударных БПЛА с возможностью подзарядки в полете разработали в России
2
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
+
Acer представила ноутбук Swift Go 14 с поддержкой искусственного интеллекта
1
Ученые создали искусственную ДНК с новыми строительными блоками
3

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
16
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
73
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
14
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
The Day Before - история обмана
2
Почему действия Китая в Южно-Китайском море вызывают у Запада обеспокоенность
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
2
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
4

Сейчас обсуждают

inchaos75
07:39
Иногда товары почему то нельзя заказать в пункт выдачи. Заказывал комплект для компа на Я.Маркете - корпус, процессор, память, материнку, видеокарту, БП, все в сумме на 170 т.р., пункт выдачи нельзя б...
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
inchaos75
07:23
Комсомольск-на-Амуре на левом берегу, а Вознесенское и Троицкое, Нижнетамбовское и Ягодный и еще куча населенных пунктов России на правом. Не весь правый берег Амура в Китае, вот что надо знать об ком...
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
Апшеронский скакел
07:18
А при чëм тут озон и валберриз? На озоне что-то сдать - без проблем
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
Тилька Шмидт
06:59
Реальным тестам)
PlayStation 5 Pro будет в 3 раза быстрее PlayStation 5 и мощнее видеокарты GeForce RTX 4070
Виктор Макеев
06:56
Зачем пинать труп. 😔 DDR2 мертва. Если и собирать на 775 то только на DDR3 и P45 чипсете. И то не вижу в этом никакого смысла. Для Офиса подойдёт DDR2. Для игр нет. Если только для старых. Большинств...
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Денис Хлебников
06:54
Уже с танками и джавелинами подмогли
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
Dusty Soldier
06:53
Попробуйте сдать обратно в валберриз))) Потом отписаться не забудьте здесь
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
Денис Хлебников
06:52
Автор пишет "в" украине дальше читать смысла нет
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
Денис Хлебников
06:50
НА украине... автор на стороне укров работает?
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
Вадим Цай
06:38
В статье полная чушь написана. Для Су-35 прямой оппонент F-15EX. F-16 надо сравнивать с МИГ-35. Это прямые конкуренты.
Американский журнал сделал комплимент Су-35 и назвал превосходным конкурентом для F-16
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем