Контейнеровоз под названием N997 питается от самой мощной аккумуляторной системы, когда-либо установленной на корабле.

Китайская компания Cosco ввела в эксплуатацию свой первый полностью электрический грузовой корабль. Контейнеровоз под названием N997 прошёл впервые по реке Янцзы.

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Длина грузового судна составляет почти 120 метров, а ширина — 24 метра. Он весит 10 000 тонн, но имеет осадку всего около 5,5 метров. Это сделано для того, чтобы корабль также мог перемещаться по мелководным участкам Янцзы. Контейнеровоз может быть загружен 700 TEU, то есть 700 20-футовыми стандартными контейнерами. N997 нужно было преодолеть более 900 километров. Для этого нужна мощная батарея.

Сообщается, что на корабле установлена самая мощная батарея. Аккумуляторная система состоит из 36 сменных аккумуляторов в контейнерах, которые заменяются на более чем 900-километровом маршруте. Они перезаряжаются на остановках в портах и затем готовы к следующему рейсу корабля.

Электрический контейнеровоз имеет интеллектуальную систему управления. Система способна адаптировать потребление энергии к потребностям корабля. Скорость выбирается в зависимости от времени прибытия, расхода воды и оставшейся емкости аккумулятора. Это необходимо для обеспечения максимальной эффективности.

N997 был спущен на воду еще летом на верфи в Янчжоу, городе на востоке Китая. Сборка в сухом доке началась в марте 2023 года.

Второй корабль того же класса должен быть вскоре построен. Работа над N998 началась в мае и будет использоваться Shanghai Pan Asia Shipping, дочерней компанией COSCO, на реке Янцзы для перевозки товаров из Шанхая в Ухань.

N997 — не первый действующий электрический контейнеровоз. Есть также электрический грузовой корабль Yara Birkeland, который курсирует вдоль побережья Норвегии с 2021 года.

Обычные контейнеровозы, работающие на жидком топливе, являются основными загрязнителями: на них приходится от 3% до 4% глобальных выбросов. Поэтому международная судоходная организация хочет сократить выбросы CO2 на 50% к 2050 году по сравнению с 2008 годом.

Решающую роль в этом, вероятно, сыграют грузовые суда с электрическим двигателем. Согласно исследованию 2022 года, 40% всех грузовых судов в ближайшие 10 лет смогут работать на электричестве благодаря инновационным аккумуляторным технологиям.