Сальвадор представил программу получения гражданства за деньги Freedom Visa. Несмотря на многочисленные критические замечания, похоже, существует огромный спрос на гражданство.

В начале декабря Сальвадор представил новую программу получения гражданства под названием Freedom Visa. Ранее заинтересованные лица могли получить ПМЖ в Сальвадоре за $100 000.

Фото из открытых источников



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Подать заявление на получение гражданства может также любой человек, проживший в Сальвадоре пять лет. Однако с помощью недавно инициированной программы государство хочет обратиться к новой целевой группе, которая хотела бы получить гражданство как можно быстрее.

Чтобы стать гражданином Сальвадора, заинтересованные стороны должны внести один миллион долларов в биткоине, стейблкоине USDT или фиате.

Возникли сомнения в полезности Freedom Visa. Многие критики считают, что цена слишком высока или что, несмотря на инициативы, страна слишком неинтересна для криптоэнтузиастов, к которым она пытается обратиться.

Сопоставимые программы в странах Карибского бассейна позволяют приобрести новый паспорт за сумму от $100 000 до $200 000.

Несмотря на первоначальные сомнения, Freedom Visa, похоже, была хорошо принята определенной целевой группой. Помимо привлечения нового капитала, цель состоит в том, чтобы сохранить поток людей в Сальвадор в долгосрочной перспективе.

Маленькое государство хотело бы участия важных персон, которые поддержат развивающуюся страну в ее криптовалютных инициативах. Freedom Visa ограничена 1000 участниками в год.

Сообщается, что всего за три дня было получено 153 заявки на гражданство. Для Сальвадора это означает $153 млн собранного капитала, который государство может использовать на разные нужды.

Представитель сальвадорского биткоин-офиса ONBTC сообщил Cointelegraph, что они планируют успешно продать все 1000 гражданств к концу года. Ожидается, что в 2024 году появится еще 1000 новых мест.

Власти Сальвадора прекрасно осознают особый характер своего предложения. Хотя существует несколько сопоставимых программ, в настоящее время криптоэнтузиастам доступна только одна страна.

С сентября 2021 года BTC является официальной национальной валютой Сальвадора наряду с долларом США. Пока его примеру последовала только Центральноафриканская Республика.