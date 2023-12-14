Отозванные год назад квадроциклы-вездеходы Tesla Cyberquad вернулись на рынок. А в Россию их и не привозили.

Квадроцикл Tesla, который был одобрен для детей в возрасте 8 лет и старше, официально был отозван год назад. Специальная комиссия выявила серьезные недостатки транспортного средства. По ее данным, продукт нарушил стандарты безопасности для внедорожников для детей.

Изображение: Tesla



реклама



Cybersquad был произведен Radio Flyer для Tesla и продавался через интернет-магазин автогиганта.

Сообщений об авариях и травмах не поступало. Поэтому отзыв носил чисто профилактический характер, чтобы до этого не дошло. По мнению властей, механическая подвеска и максимальное давление в шинах технического транспортного средства «не подходят» для использования. Владельцы транспортных средств должны были связаться с Radio Flyer напрямую, чтобы вернуть деньги. Россиянам переживать не о чем — транспортное средство в продажу в России не поступало.

В декабре 2023 года квадроцикл вновь поступил в продажу. Перед этим разработчики внесли изменения в шасси транспортного средства. Отныне ось жестко прикреплена к корпусу. Также появились предупреждения о возрастных ограничений для водителей.

Квадроцикл стоит $1900. Говорят, что на данный момент продано около 5000 единиц. По сути это детский внедорожник с запасом хода 25 километров. Cybersquad весит 55 килограммов и имеет установленную литий-ионную батарею.

А 13 декабря стало известно, что Tesla отзывает уже некоторые полноценные электромобили. Сообщается, что функция автопилота была неисправна или водители ею неправильно пользовались. Регулирующий орган дорожного движения США, по умолчанию называет такие случаи «отзывом». По его данным, отзывы касаются всех случаев, которые представляют необоснованный риск для безопасности или не соответствуют минимальным стандартам безопасности. Производители обязаны устранить проблему, отремонтировав продукт, заменив, предложив возврат средств или даже выкупив автомобиль. Если проблему можно решить с помощью обновления по беспроводной сети, это также допустимо.

Терминология часто сбивает с толку даже на английском языке, поскольку люди связывают «отзыв» с устраняемой в автосервисе проблемой. Сам генеральный директор Tesla Илон Маск назвал этот термин «устаревшим и неточным».