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kosmos_news
Китайский марсоход обнаружил загадочные узоры под поверхностью Марса
Новые данные из Китая могут рассказать больше об изменении климата Марса.

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Китайский марсоход «Чжуронг» обнаружил нерегулярные закономерности под поверхностью Марса. Ровер был оснащен специальной радиолокационной системой, которая позволяла ему смотреть сквозь землю и узнавать больше о составе Марса.
Изображение из открытых источников

Узоры имеют форму многоугольников и расположены на глубине 35 метров. Они находятся не в одном конкретном месте, а разбросаны по всему маршруту прохождения марсохода. Всего «Чжуронг» выявил 16 многоугольных клиньев в районе Utopia Planitia. Это большая марсианская равнина.

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Китайские учёные подозревают, что эти формы являются остатками циклов замерзания и оттаивания, которые сформировались там давным-давно. Другой возможный сценарий заключается в том, что отложения возникли из остывших потоков лавы.
Подобные формы уже были обнаружены в рельефе на поверхности планеты во время предыдущих миссий на Марс. Но «Чжуронг» впервые нашел их под землей. Хотя у исследователей есть разные объяснения такого образования, в целом они полагают, что к нему привело серьезное изменение марсианского климата.
Китайский марсоход достиг планеты весной 2021 года, что сделало КНР единственной страной после США, когда-либо успешно запустившей ровер на Красную планету. Первоначально предполагалось, что миссия продлится всего 3 месяца, но в итоге марсоход исследовал поверхность Марса более года, прежде чем перестал функционировать. В общей сложности он преодолел 1921 метр.
Новые результаты станут основой для будущих миссий на Марс.

#китай #космос #наука #марс #марсоход #планеты
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