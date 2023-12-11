Новые данные из Китая могут рассказать больше об изменении климата Марса.

Китайский марсоход «Чжуронг» обнаружил нерегулярные закономерности под поверхностью Марса. Ровер был оснащен специальной радиолокационной системой, которая позволяла ему смотреть сквозь землю и узнавать больше о составе Марса.

Изображение из открытых источников

Узоры имеют форму многоугольников и расположены на глубине 35 метров. Они находятся не в одном конкретном месте, а разбросаны по всему маршруту прохождения марсохода. Всего «Чжуронг» выявил 16 многоугольных клиньев в районе Utopia Planitia. Это большая марсианская равнина.

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Китайские учёные подозревают, что эти формы являются остатками циклов замерзания и оттаивания, которые сформировались там давным-давно. Другой возможный сценарий заключается в том, что отложения возникли из остывших потоков лавы.

Подобные формы уже были обнаружены в рельефе на поверхности планеты во время предыдущих миссий на Марс. Но «Чжуронг» впервые нашел их под землей. Хотя у исследователей есть разные объяснения такого образования, в целом они полагают, что к нему привело серьезное изменение марсианского климата.

Китайский марсоход достиг планеты весной 2021 года, что сделало КНР единственной страной после США, когда-либо успешно запустившей ровер на Красную планету. Первоначально предполагалось, что миссия продлится всего 3 месяца, но в итоге марсоход исследовал поверхность Марса более года, прежде чем перестал функционировать. В общей сложности он преодолел 1921 метр.

Новые результаты станут основой для будущих миссий на Марс.