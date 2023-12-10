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kosmos_news
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
Астронавтам часто приходится сталкиваться с необычным явлением после выхода в открытый космос. У них на руках отслаивается ногтевая пластина от ногтевого ложа.

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В ходе эволюции организм человека приспособился к условиям на Земле. Жидкости организма, функционирование органов, чувства и многие другие характеристики человека фундаментально связаны с гравитацией и атмосферным давлением.

Фото: NASA

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Неудивительно, что тела космонавтов могут совершенно непредсказуемо отреагировать, когда вдруг оказываются в невесомости и без атмосферы. Заболевания костей и мышц — наиболее известные осложнения, с которыми приходится сталкиваться космонавтам.
Менее известно то, что многие астронавты теряют ногти после выхода в открытый космос. Правильный термин для этого заболевания — отслоение ногтя или онихолизис. Это явление, очевидно, связано не столько с отсутствием гравитации, сколько с условиями давления. Это часто происходит особенно с руками, поскольку во время миссий в открытом космосе космонавтам приходится выполнять ручную работу.
Было обнаружено, что конструкция и форм-фактор перчаток играют ключевую роль, когда речь идет о риске получения этой травмы. При сравнении 2-х разных типов перчаток выяснилось, что при использовании одной из моделей риск отслаивания ногтей на пальцах в 8,5 раз выше.
Все эти результаты включены в продолжающуюся разработку скафандров НАСА и перчаток к ним. В рамках миссий «Артемида», в ходе которых люди должны снова высадиться на Луну, разрабатываются новые скафандры. Возможно, к тому времени появится решение проблемы отслаивания ногтей.

#технологии #медицина #здоровье #космонавтика #космонавты #октрытый космос
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