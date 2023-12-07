Владимир Путин совершил поездку в Саудовскую Аравию. Президентский самолет сопровождали Су-35С с тяжелым вооружением.

Когда российский президент едет за границу, его служба безопасности работает на 100%. Во время государственного визита в Саудовскую Аравию Владимира Владимировича охраняли не только спецслужбы, но и тяжеловооруженные истребители. Самолет Ил-96 был в безопасности, поскольку рядом на всем маршруте бдели четыре самолета Су-35С.

Судя по всему, истребители были вооружены ракетами класса «воздух-воздух» Wympel R-77, оснащенными активным радаром. Вооружением самолетов Су-35С также служили ракеты ближнего радиуса действия Wympel R-73 с инфракрасным наведением. По крайне мере, об этом можно судить по появившемуся видео:



По пути в Саудовскую Аравию глава РФ сделал остановку в ОАЭ. Маршрут его полета в Абу-Даби якобы проходил президентское окружение через Каспийское море и Иран.

Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ являются крупнейшими производителями нефти. Их объединяет заинтересованность в максимально высоких ценах на сырую нефть. Из-за мрачных экономических перспектив цена на нефть падает уже несколько недель.



