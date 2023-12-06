Компания Stratolaunch хочет предоставить гиперзвуковые планеры для армии США и для космической отрасли. Ее самолет совершил испытательный полёт с полностью заправленным планером Talon-A.

Roc представляет собой самолет компании Stratolaunch. Он имеет длину 73 метра и размах крыльев 117 метров. Это делает его самым большим самолетом в мире.

Специальная конструкция с двумя корпусами и огромными размерами предназначена для перевозки тяжелых грузов. Roc может поднять в воздух до 249 тонн полезной нагрузки.

Впервые Roc взлетел с заправленным космическим аппаратом Talon-A. Это событие представляет собой важную веху для Stratolaunch и его амбициозных планов.



На пути к первому гиперзвуковому полету

Talon-A — беспилотный гиперзвуковой аппарат. В данном случае это был ТА-1, модификация более раннего прототипа ТА-0.

Полет продолжался 3 часа 22 минуты. Двигатель ТА-1 не был активирован. Целью было собрать данные о том, как двигательная установка ТА-1 реагировала на различные внешние температуры и изменения давления воздуха. Эта информация необходима, поскольку в качестве топлива двигатель использует жидкий кислород. Если произойдет неожиданное расширение или сжатие топлива в баке, это может вызвать проблемы с зажиганием двигателя.



В любом случае, полет прошел хорошо. По данным Stratolaunch, это важная веха на пути к первому испытательному полету ТА-1 с включенным двигателем. В мае предшественник ТА-0 был сброшен в полете без двигателя для проверки расцепки. Он приземлился в Тихом океане, как и планировалось.



Многоразовая гиперзвуковая платформа

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ТА-1 в настоящее время не имеет шасси. Так что его постигнет та же участь во время первого испытания двигателя. В конечном итоге Talon-A получит дальнейшее развитие в многоразовую гиперзвуковую платформу. Цель — достичь хотя бы 6 Маха (с 5 Маха — гиперзвук).

Talon-A сможет перевозить различные инструменты — в зависимости от того, что нужно клиентам в данный момент. Например, полеты могут выполняться для НАСА или небольших компаний, которые хотят создавать компоненты для гиперзвуковых ракет или самолетов, но не имеют собственных возможностей для испытаний.

Stratolaunch также ведет переговоры с вооруженными силами США о создании специальной версии Talon-A. Аппарат предназначен для моделирования гиперзвуковых ракет и помощи в разработке систем защиты от гиперзвукового оружия.



Возможность полететь в космос

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Вся концепция Roc и Talon-A основана на том, что дешевле запускать гиперзвуковые аппараты с воздуха при многократном использовании. Если бы его запускали с земли, он должен был бы быть намного больше или запускаться с помощью ракеты-носителя, чтобы достичь необходимой высоты и скорости, прежде чем можно будет запустить гиперзвуковой двигатель. И то, и другое связано с высокими затратами, а создание многоразовых ракет-носителей намного сложнее, чем просто гиперзвуковой дрон, который может безопасно приземлиться после использования с помощью шасси.

Stratolaunch также планирует построить космический корабль. Roc может поднять его на высоту от 9 до 10 километров. Там он освобождается, активирует свой двигатель и улетает в космос. Однако для этого также потребуется ракетный двигатель для космического корабля, который позже будет отделен от аппарата. Но он все равно будет меньше и дешевле, чем ракета SpaceX Falcon 9, которая используется для запуска капсул Dragon, доставляющих персонал и материалы на МКС.