ВВС США публикуют фото странного объекта. Он выглядит как НЛО, а на самом деле представляет собой летающую тарелку — неудивительно, что изображения вызывают ажиотаж. Это древняя военная техника американцев.

Любой пользователь социальными сетями может наткнуться на фотографии, на которых изображен разбившийся НЛО. Однако это кадры не со съемок фантастического фильма, а от ВВС США – что придает всему делу определенный уровень достоверности.

Фото: National Museum of the United States Air Force (NMUSAF)

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Первоначально снимки были размещены Музеем ВВС США с надписью «не стесняйтесь поделиться». Такой призыв привлекает любителей НЛО и сторонников всевозможных теорий заговоров. На фото показано, как американские солдаты загружают некий объект в транспортный самолет. Этот объект, поразительно напоминает летающую тарелку. И это действительно экспериментальный летательный аппарат американцев.



Фото: National Museum of the United States Air Force (NMUSAF)Странная круглая деталь не с внеземной планеты, а из коллекции ВВС США. Это легендарный VZ-9 Avrocar, который использовался для летных экспериментов в 1950-х и 1960-х годах.

Фото: National Museum of the United States Air Force (NMUSAF)В то время США пытались разработать гибкие самолеты, которые могли бы взлетать вертикально и не зависели бы от обычных взлетно-посадочных полос. Концепция этого самолета с вертикальным взлетом изначально была многообещающей, но вскоре оказалась непрактичной.

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Avrocar должен взлетать, используя 3 винта. Тогда горизонтальный полет должен иметь аэродинамическую поддержку. После первых испытательных полетов стало ясно, что аппарату не удастся добиться устойчивой траектории полета.

На этапе разработки говорилось о скорости до 480 км/ч, максимальной высоте полета около 3000 метров, полезной нагрузке 450 килограммов и дальности полета около 1600 километров. Во время тестовых полетов Avrocar не поднимался выше 90 сантиметров.



На высоте летающая тарелка становилась все более нестабильной и постоянно сваливалась на один бок. После нескольких лет сверхсекретных исследований этого аппарата вертикального взлета и посадки и в общей сложности 75 летных часов проект был прекращен в 1961 году.

Даже если Avrocar не имел успеха, он представляет собой основу того, что годы спустя привело к созданию действующих самолетов с вертикальным взлетом. Прототип экспериментального самолета можно увидеть в Музее ВВС США на базе ВВС Райт-Паттерсон в Дейтоне, штат Огайо.