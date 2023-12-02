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К 2050 году ядерная энергетика утроится - итоги Всемирного климатического саммита
Во время Всемирного климатического саммита 2 декабря более 20 стран приняли декларацию о намерении утроить мощности ядерной энергетики. Главный климатический саммит в этом году проходит в ОАЭ.

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2 декабря во время Всемирного климатического саммита COP28 более 20 стран с четырех континентов приняли декларацию о намерении утроить ядерную энергетику. Декларация направлена на признание «ключевой роли ядерной энергетики» в сокращении глобальных выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году.

Ключевые элементы декларации включают совместную работу по утроению глобальных мощностей ядерной энергетики к 2050 году, а также призыв к международным финансовым институтам включить ядерную энергетику в свою кредитную политику. Страны, традиционно выступающие против атомной энергетики, такие как Германия и Австрия, не вошли в число подписантов. В заявлении также не упоминается Китай, который демонстрирует хорошие темпы в области атомных электростанций. В любом случае другие страны призваны присоединиться к декларации. Более 20 государств заверили друг друга в «высоких стандартах безопасности, защищенности», а также в «ответственном и долгосрочном удалении топливных отходов». Япония, одна из стран-участниц, как сообщается, в этом году закачала радиоактивно загрязненную охлаждающую воду с Фукусимы в Тихий океан.

А как же солнечная энергия?

В декларации атомная энергетика описывается как «второй по величине источник чистого одноразового производства электроэнергии для базовой нагрузки». Не упоминается солнечная энергия, которая благодаря своему сильному расширению с 2019 года производит больше электроэнергии во всем мире, чем атомные электростанции. Утверждается, что анализы Агентства по ядерной энергии ОЭСР и Всемирной ядерной ассоциации показывают, что установленная мощность ядерной энергетики в мире должна утроиться к 2050 году, чтобы к тому времени достичь нулевых выбросов во всем мире.
Но действительно ли нужно утроение? Согласно анализу Международного энергетического агентства (МЭА), доля ядерной энергетики в сценариях глобальных чистых нулевых выбросов к 2050 году, как ожидается, увеличится более чем вдвое с 2020 по 2050 год. Спад ядерной энергетики сделает достижение нулевых выбросов более трудным и дорогостоящим, но МЭА не утверждает, что невозможно достичь нулевых выбросов к 2050 году без ядерной энергетики.
Известно, что такие страны, как Франция и Китай, продвигают строительство атомных электростанций, хотя существуют серьезные опасения по поводу затрат, экономической эффективности, сроков строительства, риска аварий и окончательного захоронения ядерных отходов. Согласно отчету журнала Economist, в Китае строятся 22 атомные электростанции, и ожидается, что каждый год будут вводиться в эксплуатацию от 6 до 8 новых атомных электростанций. Это означает, что Китай готов обогнать США, которые в настоящее время эксплуатируют чуть более 90 атомных электростанций.

#энергетика #атомная энергия
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