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kefirNET
Creality запустила продажи карманного 3D-сканера Pika с элементами ИИ
Устройство для захвата объемов теперь работает с разными поверхностями и достраивает модели благодаря умным алгоритмам.
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Компания Creality начала официальные продажи портативного 3D-сканера Pika, выполненного в карманном формате. Габариты устройства составляют 100 × 60 × 35 мм при массе 260 граммов, а для автономной работы предусмотрены две съемные батареи емкостью 3350 мАч.

Источник изображения: Creality

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Аппарат оснащен 3-дюймовым сенсорным экраном для предпросмотра сканов, беспроводным модулем Wi-Fi 6 и портом USB 3.0. Оптическая система объединяет синий параллельный лазер с точностью до 0,03 мм для мелких деталей и инфракрасный структурированный свет для захвата средних и крупных объектов, а также сканирования человека.

Источник изображения: Creality

Алгоритмы искусственного интеллекта в фирменном ПО CrealityScan отвечают за автоматическое заполнение пустот, доработку текстур и достраивание трехмерной модели тела по снимкам. Сканер поддерживает работу с черными и металлическими поверхностями без предварительного нанесения спрея, а скорость захвата достигает 110 кадров в секунду при подключении к ПК.

Источник изображения: Creality

Новинка совместима с операционными системами Windows, macOS, iOS и Android. Базовая розничная стоимость Creality Pika составляет 699 долларов США.

#3d-сканер #creality #pika
Источник: techpowerup.com
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