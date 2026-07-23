Космический аппарат NASA New Horizons успешно вышел из режима гибернации

Американский космический аппарат New Horizons, принадлежащий NASA, успешно проснулся после трехсотдвадцатидневной гибернации. Специалисты Лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Applied Physics Laboratory) подтвердили исправность всех бортовых систем. Сейчас станция находится в поясе Койпера на расстоянии почти девяти с половиной миллиардов километров от Земли.

Источник изображения: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute

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После выхода из спящего режима зонд возобновил передачу накопленной информации и начал измерения концентрации водорода на дальних подступах к границам гелиосферы. Из-за колоссальной удаленности радиосигнал от аппарата идет до наземных станций связи почти девять часов.

В дальнейшем New Horizons продолжит движение к гелиопаузе — области взаимодействия солнечного ветра с межзвездным веществом. Ученые рассчитывают получить самые подробные в истории данные об этой зоне, поскольку научные приборы аппарата совершеннее оборудования зондов серии «Вояджер», ранее проходивших тот же маршрут.