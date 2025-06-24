Роутер поддерживает только IP через DHCP и не работает с интернет-провайдерами, использующими PPPoE.

Компания Reliance Jio анонсировала роутер AX6000 Universal Wi-Fi 6, предназначенный для высокоскоростного интернета в домашних сетях. Устройство работает на базе четырёхъядерного процессора и поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) с технологиями OFDMA и MU-MIMO, обеспечивая скорость до 6000 Мбит/с и покрытие площадью до 2000 кв. футов (около 185 м2).

Модель оснащена восемью встроенными антеннами и пятью гигабитными Ethernet-портами. Роутер поддерживает до 100 подключённых устройств, включая IoT-гаджеты, и совместим с большинством DHCP-провайдеров. Однако он не работает с сетями, использующими PPPoE.

Среди функций — автоматический выбор частоты (Smart Roaming), защита WPA3, гостевая сеть, родительский контроль и интеграция с приложением JioHome для управления умным домом. Роутер можно расширить через систему Jio True AI Mesh с совместимыми репитерами, такими как JE6801.

Цена модели в белом цвете — 70 долларов. Гарантия — 1 год на роутер и 6 месяцев на адаптер.