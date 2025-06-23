Бренд iFfаlcon, ориентированный на молодых потребителей, выпустил серию телевизоров Mural 4K UHD для любителей искусства и геймеров.

Компания iFfalcon (подразделение TCL) анонсировал серию телевизоров Mural 4K UHD, сочетающую технологии для геймеров и функции демонстрации цифрового искусства. Модели доступны в диагоналях 55, 65 и 75 дюймов.

Устройства оснащены VA-панелями с частотой 144 Гц, яркостью 450 нит, поддержкой HDR10+, HLG и Dolby Vision IQ. Для гейминга реализованы технологии AMD FreeSync Premium (устранение разрывов кадров) и HGiG-маппинг для оптимизации HDR-контента. Процессор AiPQ Pro автоматически настраивает цвета и резкость изображения.

Image: iFfalcon

Особенность линейки — встроенный каталог из сотен классических произведений искусства и более 100 000 AI-генерированных работ, которые можно использовать в качестве динамических обоев. Пользователи могут выбирать стили и темы для отображения. Телевизоры имеют толщину 32 мм, что позволяет монтировать их на стену как картины.

Image: iFfalcon

В комплекте — 20-ваттная аудиосистема 2.0 с поддержкой Dolby Audio и DTS:X, а также платформа Google TV с интеграцией Hey Google, Apple AirPlay, Miracast и Apple Home.

Цены стартуют от $699,99 (55"), $999,99 (65") и $1399,99 (75").