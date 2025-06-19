Компания Keychron обновила линейку доступных игровых клавиатур, выпустив Keychron C1 Pro 8K и Keychron C3 Pro 8K

Компания Keychron анонсировала две новые механические клавиатуры — C1 Pro 8K и C3 Pro 8K, сочетающие доступную цену ($55) с продвинутыми функциями. Обе модели поддерживают частоту опроса 8 кГц, технологию Snap Tap (аналог SOCD) и настройку через QMK-прошивку и утилиту Keychron Launcher. Согласно данным, устройства совместимы с Windows, macOS и Linux, а также предлагают настраиваемые макросы и RGB-подсветку.

Особенности моделей:

C1 Pro 8K выполнена в ретро-дизайне с OSA-профилем двойных PBT-кейкапов и южной ориентацией светодиодов. Конструкция использует tray-mount систему с металлической пластиной.

C3 Pro 8K ориентирована на геймеров: северные светодиоды, классический Cherry-профиль кейкапов и gasket-mount система с гибкой PC-пластиной для улучшения акустических характеристик.

Обе клавиатуры поддерживают горячую замену переключателей (3- и 5-пиновые), включают демпфирующие материалы (пены, пленки) для снижения шума и имеют USB-C подключение. C1 Pro предлагает три угла наклона (4, 8, 10), а C3 Pro — два (4 и 8).