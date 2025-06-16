Колонка Xiaomi Sound Party с выходной мощностью 50 Вт представлена на мировом рынке.

Компания Xiaomi анонсировала глобальный запуск портативной колонки Sound Party, предназначенной для любителей музыки и активного отдыха. Как сообщает Gizmochina, новинка сочетает высокую мощность, защиту от внешних воздействий и функции для массового использования.

Колонка выдает суммарную мощность 50 Вт (15 Вт — твитер, 35 Вт — вуфер) и поддерживает режим Bass Boost для усиления низких частот. Звук настроен специалистами Harman AudioEFX, что гарантирует широкую звуковую сцену и глубокие басы. Для создания стереоэффекта доступен режим TWS, позволяющий объединить две колонки в левый и правый каналы.

Image: Xiaomi

Батарея емкостью 5200 мАч обеспечивает до 26 часов автономной работы при 50% громкости (без подсветки и Bass Boost). Поддержка быстрой зарядки через USB-C позволяет за 10 минут восполнить энергию для 2 часов воспроизведения. Также устройство может выступать в роли пауэрбанка с выходной мощностью до 15 Вт.

Корпус Sound Party получил защиту IP67 (пыле- и водонепроницаемость), а вес 1,2 кг и скрытая ручка делают его удобным для транспортировки. Встроенные «туннельные» LED-эффекты синхронизируются с музыкой, создавая атмосферу вечеринки.

Image: Xiaomi

Среди функций — поддержка NFC для быстрого подключения к Android-устройствам (версии 8.1 и выше), встроенный микрофон для hands-free звонков и режим Party Connect, позволяющий синхронизировать воспроизведение музыки до 100 колонок одновременно.

Image: Xiaomi

Xiaomi Sound Party уже доступна в Китае по цене 499 юаней (около $70).