В Xiaomi 16 Pro Max может появиться дополнительный экран на задней панели.

Согласно свежей утечке от иисточника Digital Chat Station , Xiaomi планирует вернуть необычный дизайн в линейке флагманов. Новая модель, предположительно Xiaomi 16 Pro Max, получит крупный вторичный дисплей на задней панели — функцию, ранее использованную в Xiaomi 11 Ultra 2021 года.

Как сообщает Gizmochina, устройство будет основано на чипсете Qualcomm SM8850 (Snapdragon 8 Elite 2), изготовленном по 3-нм техпроцессу TSMC. В тестах Geekbench 6 ожидается более 4000 баллов в однопоточном режиме и свыше 11 000 — в многопоточном. Графическая подсистема включает Adreno 840 GPU и 16 МБ GMEM. Основной набор памяти, вероятно, составят LPDDR5X и UFS 4.1, начиная с конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ.

Особое внимание привлекает дизайн: горизонтальный блок камеры с «матричным» расположением и полноценным субдисплеем. В отличие от компактного 1,1-дюймового экрана Xiaomi 11 Ultra, новый дисплей будет крупнее и, предположительно, поддерживать функции вроде предпросмотра сообщений, Always-On Display и использование в качестве видоискателя для селфи. Также упоминается перископный телеобъектив с вертикальным расположением датчиков.

Инсайдер подчеркнул, что речь идет не о складном устройстве, а о «широкоформатной» модели. По данным китайских СМИ, Xiaomi 16 Pro Max заменит в линейке прошлогодний Xiaomi 15 Pro, тогда как базовые версии 16 и 16 Pro сохранят компактные размеры.

Напомним, что в 2021 году интеграция экрана в Xiaomi 11 Ultra вызвала сложности: основной проблемой стало размещение компонентов без ущерба для аккумулятора. Как компания справится с этим в новом флагмане — пока неизвестно.