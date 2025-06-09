Oppo тестирует революционную камеру для Find X9 Ultra: 200 МП вместо 1-дюймового сенсора и двойной перископ.

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Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, Oppo радикально меняет подход к камерам флагмана Find X9 Ultra, отказавшись от 1-дюймового сенсора LYT-900 в пользу 200-мегапиксельного основного модуля. В текущих инженерных образцах, как сообщается, тестируется квадрокамера: главный сенсор 200 МП плюс три 50-МП датчика. Ключевой инновацией станет двойная перископная система с регулируемым фокусным расстоянием.

Основной перископный модуль использует крупный сенсор 1/1.3 дюйма с 3-кратным оптическим зумом. Oppo параллельно испытывает две конфигурации телефото-камер: в одной версии установлен второй 200-МП перископ, в другой — дополнительный 50-МП сенсор. Это указывает на поиск оптимального баланса между детализацией и универсальностью зума.

Утечка подтверждает тренд среди производителей: вслед за Huawei и Honor, Oppo также делает ставку на двойные телеобъективы. Если решение сохранится в финальной версии, Find X9 Ultra получит уникальную гибкость для съемки удаленных объектов. Анонс смартфона ожидается в первом полугодии 2026 года с чипом Snapdragon 8 Elite 2.