Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Vivo X300 Pro Mini получит аккумулятор 7000 мАч и ультразвуковый сканер отпечатков
Презентация может состояться в октябре 2025 года

Image: Vivo / Weibo

Новая утечка раскрыла подробности о смартфоне Vivo X300 Pro Mini, который может стать одним из самых мощных компактных устройств 2025 года. Как сообщает Gizmochina, модель получит ряд улучшений по сравнению с предшественником X200 Pro Mini.

Основные изменения коснулись аккумулятора: его ёмкость увеличена до 7000 мАч. Дисплей останется плоским с симметричными рамками, сохранив диагональ 6,3 дюйма. В отличие от предыдущей модели, здесь установят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, что повысит скорость и точность разблокировки.

Камера сохранит перископный зум, ставший визитной карточкой линейки. Ожидается, что основная тройная система будет совместно разработана с Zeiss, как у X200 Pro Mini, и включит 50-Мп сенсоры.

Vivo пока не подтвердила дату анонса, но, учитывая график релизов бренда, презентация может состояться в октябре 2025 года.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфон #vivo #vivo x300 pro mini
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия приступила к строительству новой трассы к Каспийскому морю
6
Компания Radia нашла партнеров для разработки самого большого самолета в мире WindRunner
5
Профессор Гастаньяга развивает идею, что весь Большой взрыв должен был произойти внутри черной дыры
+
В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
5
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
29
Живое изображение POCO F7 утекло в сеть, демонстрируя интересный дизайн смартфона
4
Бюджетная видеокарта Nvidia RTX 5050 может выйти уже в июле
1
Троян BadBox заражает миллионы Android-устройств по всему миру
4
На Транссибе модернизировали старейший тоннель Забайкальской железной дороги
+
Razer представила игровую подушку Freyja и гарнитуру Kraken V4 Pro с тактильными эффектами
+
Летом в России запустят новую крупную золотоизвлекательную фабрику
2
Xiaomi может переименовать HyperOS 3 в HyperOS 26
+
Опубликован неофициальный список устройств Apple с поддержкой macOS 26
+
Radeon RX 9060 XT стала единственной видеокартой этого года, которую можно найти по РРЦ после релиза
2
Axios: Трамп и его администрация пренебрегают мерами кибербезопасности
+
Вместо AORUS Master GeForce RTX 5090 за 3 000 долларов пользователь получил коробку с продуктами
6
На Дальнем Востоке запускают крупнейшую в России и СНГ солнечную электростанцию
4
Первый в мире биокомпьютер на человеческих нейронах представлен в Австралии
+
Zotac выпустила целую линейку парфюмерной продукции
1
AMD Radeon RX 9060 XT стала самой высокочастотной видеокартой в истории
5

Популярные статьи

Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
29
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
14
Итоги гоночного уик-энда 7-8 июня
+
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
48
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
24
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
5
На Xbox Games Showcase 2025 показали новый Xbox и это не Asus ROG Ally X
+
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
1

Сейчас обсуждают

Данил Тамонин
14:27
Установку новых камер и план минфина по штрафам придется оплачивать водителям.
Автомобильный союз потребовал заменить устаревшие дорожные камеры
John Doe
14:24
В комментах есть коммент от автора отзыва
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
Никита Д
14:22
Статья заимствована с https://dzen.ru/a/aD_-8UDC3jEvR349
На Дальнем Востоке запускают крупнейшую в России и СНГ солнечную электростанцию
Никита Д
14:20
gotreksson, вы готовы ответить за нарушение авторских прав? Или просто источник везде поставите, хотя бы в тех статья, где на мнения экспертов ссылаетесь? Есть вариант просто удалить контент.
На Дальнем Востоке запускают крупнейшую в России и СНГ солнечную электростанцию
aleximus777
14:18
Я на нем писать код собираюсь, куда уж там онлайн играм)
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
aleximus777
14:16
Так там же и написано, что на 100% яркости потребуется лет 5-7 работы 24/7, чтобы эта самая яркость равномерно просела на 20%.
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
nonses84
14:14
Не пойму , зачем на русском новостном сайте , публикуют новости о огрызке, который предательски поотключал множество сервисов в РФ и настроен не дружелюбно к нам? Предлагаю редакции вообще не публиков...
NVIDIA всё ещё способна кратно увеличивать выручку, как считают представители Bank of America
aleximus777
14:13
так а где там выгорание? Там и битые пиксели, это жесть, конечно. И сдирание антиблика. Пропустил про выгорание... Кстати, у самсунга мелкие диагонали только заявлены, как qdOLED. А на поверку - WOLED...
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
Сергей Новиков
14:12
Новосибирск вообще целенаправленно уничтожают. Живу в Кировском районе.
В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
nonses84
14:11
Уже раз пятый эта новость на этом ресурсе
Samsung ускоряет разработку мобильной памяти LPDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем