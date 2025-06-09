Презентация может состояться в октябре 2025 года

Image: Vivo / Weibo

Новая утечка раскрыла подробности о смартфоне Vivo X300 Pro Mini, который может стать одним из самых мощных компактных устройств 2025 года. Как сообщает Gizmochina, модель получит ряд улучшений по сравнению с предшественником X200 Pro Mini.

Основные изменения коснулись аккумулятора: его ёмкость увеличена до 7000 мАч. Дисплей останется плоским с симметричными рамками, сохранив диагональ 6,3 дюйма. В отличие от предыдущей модели, здесь установят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, что повысит скорость и точность разблокировки.

Камера сохранит перископный зум, ставший визитной карточкой линейки. Ожидается, что основная тройная система будет совместно разработана с Zeiss, как у X200 Pro Mini, и включит 50-Мп сенсоры.

Vivo пока не подтвердила дату анонса, но, учитывая график релизов бренда, презентация может состояться в октябре 2025 года.