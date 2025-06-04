Корпус аккумулятора выполнен из арамидного волокна с плетеной текстурой.

Image: Pitaka

Компания Pitaka анонсировала выпуск нового магнитного портативного пауэрбанка Aramid Fiber Magnetic Power Bank, сочетающего стильный дизайн и функциональность. Новинка емкостью 5000 мАч поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт (стандарт Qi2) и проводную зарядку через USB-C с мощностью 20 Вт.

Корпус аккумулятора выполнен из арамидного волокна с плетеной текстурой и матовым металлическим покрытием, доступно в шести цветах: Moonris, Black, Sunset, Alien, Forest Green и Ocean Blue. Габариты устройства — 102 x 70 x 8,8 мм при весе 118 граммов.

Image: Pitaka

Магнитная система надежно фиксирует пауэрбанк на устройствах с поддержкой MagSafe и Qi2, включая смартфоны iPhone и Android. В отличие от аналогов с дисплеями (например, Ugreen 100W или Anker Zolo), Pitaka использует светодиодные индикаторы для отображения уровня заряда. Также реализована технология интеллектуального контроля температуры.

Image: Pitaka

Стоимость новинки составляет $69,99 / £69,99 / €79,99. Покупка доступна на официальном сайте Pitaka и через Amazon.