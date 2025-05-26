Xiaomi представила уличную камеру Outdoor Camera 4C с поддержкой 3K-видео и ИИ для распознавания людей.

Image: Xiaomi

Компания Xiaomi официально анонсировала новую модель уличной камеры — Xiaomi Outdoor Camera 4C. По данным IT Home, устройство уже доступно для покупки по цене в 199 юаней (около $28). Новинка получила улучшенные технические характеристики и расширенный набор функций, ориентированных на безопасность и удобство использования.

Согласно описанию, камера оснащена 5-мегапиксельной матрицей с диафрагмой f/1.6, обеспечивающей запись видео в разрешении 3K. Для ночного наблюдения предусмотрена встроенная белая подсветка, которая активируется при обнаружении движения или форм человека, позволяя получать цветное изображение даже в условиях полной темноты.

Image: Xiaomi

Устройство имеет защиту по стандарту IP66, что обеспечивает устойчивость к воздействию пыли и воды. Камера поддерживает повороты по горизонтали и вертикали, управление которыми осуществляется через мобильное приложение.

В качестве основы используется чип с поддержкой Wi-Fi 6, обеспечивающий улучшенный сигнал и увеличенный радиус действия. Камера поддерживает одновременное подключение по Wi-Fi и проводному соединению для повышения стабильности связи. Image: Xiaomi

Новинка также оснащена алгоритмами искусственного интеллекта для распознавания человеческих фигур. При обнаружении человека система автоматически записывает видео и отправляет уведомление владельцу. В случае вторжения камера активирует световую и звуковую сигнализацию. Также реализована функция слежения за человеком в кадре.

Для двусторонней аудиосвязи в устройство встроен микрофон и динамик. Трансляцию с камеры можно просматривать не только на смартфоне, но и на других устройствах экосистемы Xiaomi, включая планшеты, умные колонки с экраном и телевизоры.