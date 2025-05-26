Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Xiaomi выпустила уличную камеру Outdoor Camera 4C с 3K-разрешением и ИИ-детекцией
Xiaomi представила уличную камеру Outdoor Camera 4C с поддержкой 3K-видео и ИИ для распознавания людей.

Image: Xiaomi

Компания Xiaomi официально анонсировала новую модель уличной камеры — Xiaomi Outdoor Camera 4C. По данным IT Home, устройство уже доступно для покупки по цене в 199 юаней (около $28). Новинка получила улучшенные технические характеристики и расширенный набор функций, ориентированных на безопасность и удобство использования.

Согласно описанию, камера оснащена 5-мегапиксельной матрицей с диафрагмой f/1.6, обеспечивающей запись видео в разрешении 3K. Для ночного наблюдения предусмотрена встроенная белая подсветка, которая активируется при обнаружении движения или форм человека, позволяя получать цветное изображение даже в условиях полной темноты.

Image: Xiaomi

Устройство имеет защиту по стандарту IP66, что обеспечивает устойчивость к воздействию пыли и воды. Камера поддерживает повороты по горизонтали и вертикали, управление которыми осуществляется через мобильное приложение.

В качестве основы используется чип с поддержкой Wi-Fi 6, обеспечивающий улучшенный сигнал и увеличенный радиус действия. Камера поддерживает одновременное подключение по Wi-Fi и проводному соединению для повышения стабильности связи.Image: Xiaomi

Новинка также оснащена алгоритмами искусственного интеллекта для распознавания человеческих фигур. При обнаружении человека система автоматически записывает видео и отправляет уведомление владельцу. В случае вторжения камера активирует световую и звуковую сигнализацию. Также реализована функция слежения за человеком в кадре.

Для двусторонней аудиосвязи в устройство встроен микрофон и динамик. Трансляцию с камеры можно просматривать не только на смартфоне, но и на других устройствах экосистемы Xiaomi, включая планшеты, умные колонки с экраном и телевизоры.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#xiaomi #камера #уличная камера #outdoor camera 4c #xiaomi 4c
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Автор YouTube-канала «Мой компьютер» признал RTX 5060 Ti самой оптимальной видеокартой Blackwell
15
В Индонезии обнаружили и засняли живого целаканта, которые появивились на земле 400 млн лет назад
3
Отказ от ненужных ЖКХ-услуг сэкономит до 30% платежа
3
Samsung сообщает о предстоящем запуске программы предварительного тестирования One UI 8
+
Возвращение легендарного босса и скорый релиз: Elden Ring Nightreign представила нового противника
+
Стартовали продажи космоплана Aurora, который сможет выполнять полеты в космос каждые несколько дней
2
Geely представила флагманский гибрид Galaxy M9 с запасом хода 1500 км
+
NVIDIA запустит производство ускорителей Blackwell для Китая в июне
+
Игровые смартфоны серии RedMagic 10S Pro получат встроенный эмулятор с поддержкой Windows-игр
+
Истребитель Су-57 получит систему искусственного интеллекта «второй пилот»
1
Беларусь и Россия создадут совместное предприятие по выпуску и ремонту горнодобывающей техники
+
На стенде Jonsbo на Computex 2025 представили ряд новых корпусов
+
В Иране случайно раскрыли секреты ПВО вокруг ядерного объекта в Натанзе
4
Geometric Future представила на Computex 2025 новые корпуса, блоки питания и СВО
+
Ростех заявляет о проведении дополнительной модернизации ЗРПК Панцирь и наращивании выпуска техники
+
Ученые подозревают, что древний человек уничтожил огромных ленивцев, по размеру напоминающих слона
2
Nissan работает над следующим поколением суперкара GT-R
+
Роутер Asus ROG Strix GS-BE18000 поддерживает Wi-Fi 7 с общей скоростью 18 Гбит/c и игровые функции
+
В Амурской области появится крупнейшая солнечная электростанция за 65 млрд рублей
+
Эксперт о рисках покупки автозапчастей на маркетплейсах
1

Популярные статьи

«Красные глаза» танков Т-90 – от чего защищает комплекс «Штора» и как работает на самом деле
3
Итоги гоночного уик-энда 24-25 мая
1
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
84
Анализ рынка видеоигр - Xbox ведет переговоры о покупке Steam, EGS, Uplay и других игровых магазинов
10
Sony Playstation 3 Pro - ультимативное устройство для классических игр
+
Победа при Мегиддо - как Тутмос III установил могущество Египта
+
Пять главных проблем аниме KonoSuba
+

Сейчас обсуждают

Повелитель драного Кити
13:08
Он все дальше себя закапывает
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Петушара Непранов
13:07
Непран порван объяснись что у тебя в башке , 42 летняя дедушка игруля ? То 4090 кидаешь нарисованные то Дэвида гуэтто с замазанной башкой с подписью это я ? Ты же конченый ухахахахахахахах. Прилетит...
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Windmark_
13:07
Кейс говно .
Цена и основные характеристики OnePlus Buds 4 официально подтверждены перед запуском
Петушара Непранов
13:05
Ты видел как он кидал фотку свою на отдыхе ? Скинул Дэвида гуэтто и башку ему замазал Пххахвхавхахахахха Что у этого довбоеба 42 летнего в голове ?
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Китя.
13:05
Ой как напугал. Выкладывай пусть смотрят.
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Повелитель драного Кити
13:01
себя загаси.ты мне пол форума уже приписал.alxnd твоегор я выбил за 5 минут сейчас.твой фейк
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Петушара Непранов
13:01
Скоро тебя загасим чучелоид пхаахахахаххах Наполучаешь виртуальных щелбанов за свой звездеж Помнишь как кидал фотку на отдыхе и нарисованную 4090? Ухахахаахахах Запомоеный
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Повелитель драного Кити
13:01
Китя решил,что если он будет строчить жалобы как не в себя ,то это как то избавит его от позора и вранья про 4090.Он несколько месяцев всем врал,что у него такая карта ,а когда его приперли показать с...
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Китя.
13:00
Пара гасить тебя.
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Петушара Непранов
12:59
Китя это Дмитрий непранов лживый флюгер чмошник с нарисованной 4090 и ваз 2104
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем