Red Magic 10S Pro+ набирает 3,16 млн баллов в тестах AnTuTu.

Image: Nubia

Компания Nubia подтвердила запуск игрового смартфона Red Magic 10S Pro+ на 26 мая в Китае, сообщает портал Gizmochina. Флагманская модель серии, оснащённая процессором Snapdragon 8 Elite Leading Version с частотой до 4,47 ГГц, набрала 3 157 833 балла в бенчмарке AnTuTu.

Устройство с индексом NX789S_V2A продемонстрировало следующие результаты: 751 409 баллов в тесте CPU, 1 284 404 — GPU, 591 635 — памяти и 530 385 — UX. Телефон получил 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 1 ТБ накопителя UFS 4.0 и экран с частотой обновления 144 Гц. В качестве ОС используется Android 15.

Производитель также интегрировал игровой чип Red Core R3 Pro для оптимизации графики в играх. Аккумулятор ёмкостью 7500 мАч поддерживает 120-ваттную быструю зарядку и технологию bypass charging, снижающую нагрев во время игровых сессий. Версия с 24 ГБ RAM и 1 ТБ ROM будет выпущена под названием Red Magic 10S Pro+, а младшие конфигурации — как Red Magic 10S Pro.

Серия представляет собой эволюционное обновление модели Red Magic 10, представленной в четвёртом квартале 2024 года.