Xiaomi раскрыла больше подробностей о CIVI 5 Pro, который будет представлен в мае этого года.

Компания Xiaomi официально подтвердила скорый выпуск нового смартфона CIVI 5 Pro, который будет представлен в Китае в мае. По данным источника FoneArena, презентация устройства может состояться 22 мая на мероприятии, посвященном 15-летию компании.

CIVI 5 Pro получит 6,55-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Экран поддерживает технологии HDR10+ и Dolby Vision, а также отличается ультратонкой нижней рамкой шириной 1,6 мм. Смартфон оснащен тройной основной камерой, включающей 50-мегапиксельный главный модуль, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный телеобъектив Leica с функцией телемакросъемки на расстоянии 10 см. Это первый смартфон линейки CIVI, использующий технологию "Leica floating telephoto". Главный объектив имеет диафрагму f/1.63, а сверхширокоугольный — f/2.2 с фокусным расстоянием 15 мм. Телеобъектив предлагает 2,2-кратный зум.

Фронтальная камера также была значительно улучшена: она получила 50-мегапиксельный сенсор Samsung JNP с "ультрапрозрачной нанопризмой", обеспечивающей повышение светочувствительности на 25%.

Техническая начинка устройства включает процессор Snapdragon 8s Gen 4, до 16 ГБ оперативной памяти (также будут доступны модели с 12 ГБ RAM) и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Для сравнения, предыдущая модель CIVI 4 Pro оснащалась батареей на 4700 мАч.

В линейке цветов представлены четыре варианта: Nebula Purple с эффектом "галактического песка", Sakura Pink с отсылкой к весенним вишневым цветам, а также классические черный и белый цвета. Руководитель направления смартфонов Xiaomi Лу Вейбинг отметил, что устройство сохранило традиционную для линейки CIVI легкость и стильный дизайн, при этом существенно улучшив ключевые характеристики, такие как камера, производительность, экран и аккумулятор.

Ранее модель с индексом 25067PYE3C прошла тестирование на платформе Geekbench, подтвердив использование процессора Snapdragon 8s Gen 4.