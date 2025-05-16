В продаже появился игровой ноутбук Machenike Dawn с процессором AMD Zen 4 и дисплеем с частотой обновления 300 Гц.

Image: MACHENIKE / JD.com

Как сообщает IThome, компания MACHENIKE анонсировала игровой ноутбук Dawn 16S, который уже доступен для предзаказа на платформе JD.com. Модель сочетает высокопроизводительные компоненты и продвинутую систему охлаждения по цене от 7299 юаней (~$1000).

Dawn 16S оснащен процессором AMD Ryzen 9 7945HX на архитектуре Zen 4 с 16 ядрами и 32 потоками. Чип изготовлен по 5-нм техпроцессу, поддерживает 80 МБ кэш-памяти, частоту до 5,4 ГГц и технологию PBO для автоматического разгона. В паре с ним работает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 (архитектура Blackwell), обеспечивающая 115 Вт мощности, 572 TOPS AI-производительности, 3328 CUDA-ядер и 8 ГБ GDDR7-памяти. Поддержка DLSS 4 и Max-Q оптимизирует производительность в играх и ресурсоемких задачах.

Image: MACHENIKE / JD.comДисплей диагональю 16 дюймов получил разрешение 2560×1600, частоту обновления 300 Гц и пиковую яркость 500 нит. Покрытие 100% sRGB, соотношение сторон 16:10 и технология A+ (без бликов) делают его подходящим для игр и профессиональной работы. Экран оснащен фильтрацией синего света и использует DC-регулировку яркости для снижения усталости глаз.

Image: MACHENIKE / JD.comНоутбук получил обновленную систему охлаждения «Dawn Extreme Cold» с двумя вентиляторами Ice Blade, которые на 16% быстрее предыдущей версии, а уровень шума снижен на 21% (до 43 дБ). Четыре 3D-тепловые трубки и термопаста с фазовым переходом обеспечивают отвод тепла при общем TDP 180 Вт. Корпус выполнен из металла с гравировкой «звездных треков», RGB-логотипом и поддержкой 180-градусного открытия крышки.

Image: MACHENIKE / JD.comМодель комплектуется 16 ГБ DDR5-памяти (расширяемой до 96 ГБ) и SSD PCIe 4.0 на 1 ТБ. Среди портов: два USB-C (3.2 Gen2 с поддержкой PD 100/140 Вт), HDMI 2.1, три USB-A, RJ-45 (2,5 Гбит/с), аудиовыход и мини-DP. Емкость аккумулятора — 80 Вт·ч, зарядка — 250-ваттный адаптер с поддержкой 140-ваттного быстрого заряда.

Image: MACHENIKE / JD.com

Дополнительные функции включают физический выключатель веб-камеры, стеклянную сенсорную панель, RGB-клавиатуру с цифровым блоком и поддержку аудиотехнологии Nahimic.