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Kefir32
Samsung Galaxy S25 FE появился в базе данных Geekbench с процессором Exynos 2400
Samsung Galaxy S25 FE получит чипсет Exynos 2400, развеяв слухи о процессоре

Image: Samsung

Как сообщает Notebookcheck, новая утечка в бенчмарке Geekbench подтвердила, что смартфон Galaxy S25 FE выйдет с процессором Exynos 2400 — той же однокристальной системой, которая использовалась в прошлогодних Galaxy S24 и S24+ в большинстве регионов. Ранее предполагалось, что модель получит урезанную версию Exynos 2400e или Dimensity 9400, но тесты опровергли эти слухи.

Отличие Exynos 2400 от Exynos 2400e, установленного в Galaxy S24 FE, заключается в незначительном приросте частоты ядра Prime CPU. Однако реальная разница в производительности между двумя чипами будет минимальной. Устройство также оснащено 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.0.

Издание отмечает, что Samsung, вероятно, использует оставшиеся запасы Exynos 2400 для снижения затрат. Аналогичный процессор достанется и модели Galaxy Z Flip FE. Несмотря на технический апгрейд по сравнению с S24 FE, пользователи вряд ли заметят значительные улучшения в повседневных сценариях.

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#samsung #смартфон #geekbench #samsung galaxy #galaxy s25 fe
Источник: notebookcheck.net
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