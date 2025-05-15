Xiaomi выпустила новый напольный кондиционер с функцией быстрого охлаждения/обогрева и самоочисткой.

Как сообщает Gizmochina, компания Xiaomi представила на рынке новый вертикальный кондиционер Mijia Ultra-Efficient Standing Air Conditioner (3HP), ориентированный на пользователей, которым требуется мощный и быстрый климат-контроль. Устройство уже доступно на платформе JD.com по цене 4999 юаней (около $692).

Главное новшество модели — улучшенная система воздушного потока: производительность увеличена до 1752 м3/ч против 1200 м3/ч у предыдущей версии. Это стало возможным благодаря увеличению воздушного потока, который теперь составляет 2600 см², что на 117% больше, а также благодаря углу обдува, который теперь достигает 115 градусов. Кондиционер способен подавать воздух на расстояние до 13 метров, что делает его идеальным выбором для просторных и нестандартных помещений, включая L-образные гостиные.

Устройство интегрировано с экосистемой Xiaomi: управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI, а также поддерживает OTA-обновления и облачную диагностику (более 122 проверок систем). В основе — собственный компрессор и теплообменник, обеспечивающие стабильную работу в диапазоне температур от -32C до +60C. Скорость охлаждения составляет 40 секунд, нагрева — 80 секунд.

Ключевой особенностью стала автоматическая самоочистка: система устраняет наледь, промывает внутренние компоненты и проводит сушку при 56 °C для дезинфекции. Антибактериальный фильтр, по данным независимых лабораторий, нейтрализует до 99% бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк.

Согласно описанию, габариты внутреннего блока — 1868 мм в высоту, внешний блок весит 39 кг при размерах 943 × 670 × 396 мм.