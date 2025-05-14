Компания Panasonic представила модели S1II и S1IIE для профессиональных фотографов и видеооператоров.

Image: Panasonic



Компания Panasonic анонсировала новые полнокадровые беззеркальные камеры Lumix S1II и S1IIE, созданные для профессиональной фото- и видеосъёмки. Согласно пресс-релизу, обе модели получили прочные корпуса с защитой от влаги, пыли и низких температур, а также ряд функций, ориентированных на кинематографистов.

Panasonic S1II оснащена 24,1-мегапиксельным частично stacked-сенсором, обеспечивающим динамический диапазон до 15 стопов. Камера поддерживает видеозапись в разрешении 5,8K при 60 к/с, 4K при 120 к/с и 2K при 240 к/с, а также серийную съёмку на скорости до 70 к/с.

Panasonic S1IIE использует 24,2-мегапиксельный сенсор с динамическим диапазоном 14+ стопов. Она способна записывать видео в 6K при 30 к/с и 4K при 60 к/с, а серийная съёмка достигает 30 к/с.

Обе модели предлагают:

Стабилизацию изображения с эффектом до 8 стопов.

Поддержку формата ARRI LogC3 и Apple ProRes RAW HQ для интеграции в профессиональные рабочие процессы.

Гибридный автофокус с AI-трекингом объектов и лиц (комбинация контрастного и фазового детектирования).

Два слота для карт памяти SD/CFexpress Type B.

Электронный видоискатель с разрешением 5,76 млн точек и поворотный сенсорный экран на 1,84 млн точек.

Продажи Panasonic S1II и S1IIE начнутся в июне 2025 года.