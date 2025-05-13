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Kefir32
Представлен защищённый смартфон WP55 Pro с 16 ГБ ОЗУ, ночным видением и батареей на 11 000 мАч
Новый защищённый смартфон от Oukitel поддерживает связь 5G.

Китайский бренд Oukitel анонсировал смартфон WP55 Pro, сочетающий в себе характеристики, привлекательные для поклонников устойчивой к экстремальным условиям техники. Новинка, представленная на сайте Notebookcheck, выделяется 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, поддержкой 5G и камерой ночного видения, что делает её универсальным выбором для путешественников и профессионалов.

Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 7025, который обеспечивает стабильную работу в сетях пятого поколения, но не претендует на звание топового чипсета. Два слота для SIM-карт могут использоваться для расширения памяти через microSD, однако внушительный объём внутреннего накопителя в 512 ГБ, вероятно, снизит потребность в этом. Смартфон работает под управлением актуальной версии Android.

WP55 Pro получил сертификаты IP68 и IP69K, что гарантирует защиту от пыли, воды и высокого давления. Толщина корпуса в 15,2 мм (0,6 дюйма) и вес обусловлены как прочным дизайном, так и батареей ёмкостью 11 000 мА·ч. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Экран диагональю 6,58 дюйма с разрешением 1080×2408 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения, а 108-мегапиксельная основная камера дополняется модулем ночного видения (8 Мп), макрокамерой (2 Мп) и 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Впрочем, высокое разрешение основного сенсора, как отмечают эксперты, не всегда гарантирует безупречное качество снимков.

Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани, а среди дополнительных функций — цифровой компас. В список отсутствующих опций вошли мощный динамик и яркий фонарик. Смартфон уже доступен для заказа через Aliexpress по цене от $257 (без учёта доставки и таможенных сборов), а в будущем может появиться на Amazon, как это часто бывает с устройствами Oukitel.

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#смартфон #oukitel #защищенный смартфон #защищенный телефон #oukitel wp55 pro
Источник: notebookcheck.net
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