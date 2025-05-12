Дата выхода и название новой игры Virtua Fighter держатся в секрете.

Image: Virtua Fighter

Компания SEGA совместно с Ryu Ga Gotoku Studio официально подтвердила разработку новой части серии Virtua Fighter, которая, как сообщает ресурс Notebookcheck, сделает акцент на сюжете и проработке персонажей. Это значительное отклонение от традиционно аркадного стиля франшизы.

В рамках презентации Virtua Fighter Direct 2025 Spring SEGA показала переработанного Волфа Хоукфилда — ветерана серии, лишившегося фирменного хвоста и получившего бороду. Как отмечает Notebookcheck, редизайн отражает стремление студии Ryu Ga Gotoku (известной по серии Yakuza) добавить эмоциональную глубину и модернизировать образы персонажей. Также намекнули на возвращение других бойцов и общую сюжетную арку, вдохновлённую историями из мира рестлинга и классических аркад.

Параллельно анонсирован выход Virtua Fighter 5 R.E.V.O. на консолях PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Игра, уже доступная на Steam с января 2025 года, получит поддержку кросс-плея и улучшенный сетевой код с откатом (rollback netcode), что решит давние проблемы онлайн-матчей. Дополнительный контент обещают добавить в будущих обновлениях.

Дата выхода новой Virtua Fighter и её название пока не раскрыты.