Робот-пылесос M40S уже доступен для предварительного заказа.

Компания Xiaomi запустила в Китае робот-пылесос Mijia M40S, оснащённый системой влажной уборки. Устройство уже доступно для предзаказа на JD.com: базовая версия с резервуаром для воды стоит 2999 юаней (около $414), а модель с полностью автоматическим управлением водой — 3699 юаней (≈$511). Продажи стартуют 13 мая, сообщает портал Gizmochina.

Согласно описанию, Mijia M40S получил инновационный модуль LiDAR, который опускается при приближении к низкой мебели, уменьшая высоту устройства до 8,8 см. Это позволяет роботу убирать под низко стоящей мебелью, куда не проникают большинство аналогов. Мощность всасывания достигает 23 000 Па — рекордный показатель для продуктов Xiaomi.

Для борьбы с шерстью и волосами используется двойная щётка с лезвиями, разрезающими загрязнения. Боковые щётки и тряпки для влажной уборки автоматически выдвигаются, охватывая углы и плинтусы с точностью до миллиметра. Навигация обеспечивается тремя лазерами (лидар, стереокамеры, датчики расстояния), создающими 3D-карту помещения в реальном времени и избегающими столкновений.

Премиальная модель комплектуется компактной станцией с автоматической подачей воды, моющего средства, чисткой тряпок при 80°C и сушкой горячим воздухом за 2 часа. Станция рассчитана на 75 дней без замены пылесборника.

Как заявлено, есть возможность управления пылесосом через приложение Mi Home или, голосового ассистента Xiao Ai, а сам робот интегрирован с экосистемой HyperOS Connect. Батарея 5200 мАч обеспечивает длительную автономную работу. Вес устройства — 3,75 кг, диаметр — 350 мм. Габариты станции: 470×360×572 мм (базовая) и 450×420×280 мм (встраиваемая версия).