В сети появилась информация о Sony Xperia 1 VII в предверии запуска.

Image: Android Headlines

Компания Sony готовится представить смартфон Xperia 1 VII 15 мая 2025 года, а его характеристики уже просочились в сеть благодаря маркетинговым материалам, опубликованным ресурсом Android Headlines. Новинка, как утверждается, получит ряд улучшений в аудио, камерах и автономности.

Xperia 1 VII оснащён 6,5-дюймовым 4K OLED-экраном с технологией Sunlight Vision, которая адаптирует контраст для повышения читаемости на солнце. Для мультимедиа внедрены датчики BRAVIA, усиливающие яркость и цветопередачу при просмотре видео.

Камера получила макрорежим с фокусным расстоянием 120 мм (только ручная фокусировка), а ультраширокоугольный сенсор увеличен в 2,1 раза по сравнению с предыдущей моделью. Функции Auto Framing и AI Camera Work автоматически отслеживают объект, фиксируя одновременно широкий план и крупный план, а в режиме Dual Video Mode стабилизация видео улучшена за счёт AI.

Аудиосистема поддерживает высокое разрешение звука через проводные и беспроводные наушники. Технология DSEE Ultimate AI восстанавливает качество сжатых аудиофайлов, а кодек LDAC обеспечивает передачу данных на скорости до 990 кбит/с. Фронтальные стереодинамики выдают на 10% больше звукового давления в низко-среднечастотном диапазоне, что связано с компонентами из линейки Walkman.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, как заявлено, обеспечивает до двух дней работы и интегрирован с энергосберегающими технологиями. Дизайн включает плоский металлический модуль камеры, стеклянную заднюю панель и текстурированный захват для удобства.

Sony обещает четыре обновления Android и шесть лет патчей безопасности. Смартфон сохраняет 3,5-мм аудиоразъём, слот для microSD и USB-C. Цвета: чёрный, зелёный и фиолетовый.