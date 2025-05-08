В OnePlus 13s появится «Plus Key» — настраиваемая кнопка для более удобного взаимодействия с устройством.

Компания OnePlus раскрыла новые детали о смартфоне 13s, который скоро выйдет в Индии с процессором Snapdragon 8 Elite. Как сообщает FoneArena, устройство оснащено инновационной кнопкой Plus Key — физическим элементом управления, который можно настраивать под индивидуальные сценарии использования.

Кнопка позиционируется не как замена привычного переключателя профилей, а как расширение функционала. Пользователи смогут назначать ей действия: мгновенный запуск камеры, смену звуковых настроек или активацию AI-перевода в реальном времени. OnePlus подчёркивает, что «Plus Key» станет платформой для развития: с углублением интеграции искусственного интеллекта в OxygenOS, кнопка будет анализировать поведение владельца, предугадывать потребности и предлагать интуитивные решения, превращаясь в «личного помощника».

Вдохновлённая философией бренда «Never Settle» («Не сдаваться»), новинка сочетает простоту физических контроллеров с адаптивностью программных алгоритмов. OnePlus призывает пользователей активно участвовать в развитии функции, отправляя обратную связь для будущих обновлений.