Глобальная версия Realme GT 7 может быть оснащена процессором Dimensity 9400e.

Компания Realme продолжает интриговать аудиторию, публикуя тизеры флагманской серии GT 7, которая, как ожидается, включит модели GT 7 и GT 7T. Недавно бренд продемонстрировал фрагмент дизайна предполагаемого Realme GT 7, намекая на его отличия от китайских аналогов.

Согласно предварительным данным, Realme GT 7 может стать глобальной версией ещё не анонсированного Realme Neo 7 Pro, который, по слухам, выйдет в Китае с чипсетом MediaTek Dimensity 9400e. Ранее предполагалось, что GT 7 оснащён Dimensity 9300+, однако свежие утечки указывают на более новый процессор. Ожидается, что Dimensity 9400e сохранит архитектуру CPU и GPU от Dimensity 9300+, но получит улучшения в других аспектах, таких как энергоэффективность.

Тизер демонстрирует модуль камеры, отличающийся от Realme Neo 7, что подтверждает: GT 7 не является простым ребрендингом китайской модели. Смартфон будет доступен минимум в двух цветах — синем и чёрном.

Что касается Realme GT 7T, он, вероятно, станет переименованной версией Realme Neo 7 SE, уже доступного в Китае с чипсетом Dimensity 8400.