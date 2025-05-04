Galaxy S26 с процессором Exynos 2600 может продаваться только в Европе, а Snapdragon — во всех остальных странах.

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Согласно информации от ряда технологических СМИ, Samsung планирует использовать процессор Exynos 2600 исключительно в европейских версиях смартфонов линейки Galaxy S26. В остальных регионах устройства получат чипсет Snapdragon. Причиной называют ограничения производства Exynos 2600 на 2-нм техпроцессе, что затрудняет массовые поставки.

Как и в случае с Galaxy S22, где Европа также получила Exynos 2200, а другие рынки — Snapdragon 8 Gen 1, флагманская модель S26 Ultra, вероятно, будет оснащена Snapdragon глобально. Подобное разделение уже применялось в S24: базовые модели имели разные процессоры в зависимости от региона, тогда как Ultra-версия везде использовала Snapdragon.

Европейские пользователи неоднократно выражали недовольство подобной практикой, отмечая меньшую эффективность Exynos в сравнении с Snapdragon в вопросах производительности и энергопотребления. Однако, судя по текущим данным, Samsung не намерена отказываться от стратегии локализации чипсетов.

Официальных подтверждений от компании пока нет. Если утечки верны, релиз Galaxy S26 может обострить дискуссию о равноправии рынков в доступе к идентичным технологическим решениям.