Алюминиевый корпус, RGB-подсветка и три цвета корпуса на выбор

Компания Syntech анонсировала механическую клавиатуру Chronos 68 Rapid Trigger Magnetic, ориентированную на геймеров.

Клавиатура оснащена алюминиевым корпусом, износостойкими PBT-клавишами с двойным литьём и магнитными переключателями Outdo. Опросная частота 8000 Гц обеспечивает минимальную задержку ввода, а технология SnapTap автоматически приоритизирует последнее нажатие направления, предотвращая конфликты клавиш.

Функция Rapid Trigger позволяет настраивать точку срабатывания от 0,1 мм до 3,5 мм, адаптируя отклик под стиль игры. Программное обеспечение (ПО) поддерживает переназначение клавиш, создание макросов, настройку RGB-подсветки и сохранение неограниченного числа профилей.

Дополнительные особенности: предварительная смазка переключателей, звукопоглощающие слои Poron и PET foam для снижения шума, а также совместимость с Mac и Windows.

Клавиатура уже доступна для заказа на сайте Syntech в трёх цветах (чёрном, белом и жёлтом) по цене $139,99.