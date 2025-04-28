Fiio представила премиальные наушники FT7 с планарными излучателями и золото-серебряным покрытием.

Китайский бренд Fiio анонсировал полноразмерные наушники FT7 с открытой акустической конструкцией, ориентированные на меломанов высокого класса. Модель сочетает натуральные материалы и инновационные технологии: чашки из западноафриканского зебрового дерева, корпус из углеволокна и съёмные амбушюры из кожи ягнёнка или замши.

Как сообщает производитель, планарные излучатели диаметром 106 мм оснащены диафрагмами толщиной 1 мкм с вакуумным напылением золота и серебра. Такое решение, по заявлению Fiio, обеспечивает частотный диапазон от 5 Гц до 40 кГц с минимальными искажениями. Золото отвечает за тёплые низкие и средние частоты, серебро — за детализацию высоких.

Особенность FT7 — запатентованная магнитная система с «толкающе-тянущей» конфигурацией, которая создаёт равномерное поле вокруг диафрагмы. Слоты в деревянных чашках снижают интерференцию звуковых волн, улучшая чистоту звука. Кабель из бескислородной монокристаллической меди с криогенной обработкой и разъёмом 4,4 мм дополнен адаптерами под 6,5 мм и XLR.

Наушники весом 427 г уже доступны на Aliexpress по цене от $700 до $2700 в зависимости от комплектации. На Amazon США модель пока не появилась. Fiio предупредила о росте цен на 40% с 1 мая 2025 года из-за торговых пошлин, введённых администрацией Трампа.