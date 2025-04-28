Компания Samsung запустила новый проектор The Premiere 5 в Южной Корее.

Image: Samsung

Компания Samsung начала продажи ультракороткофокусного лазерного проектора The Premiere 5 в Южной Корее. Устройство, представленное в январе на выставке CES 2025, позволяет управлять контентом с помощью касаний на любой поверхности — от стены до пола. Как сообщили в Samsung, проектор оснащён инфракрасной камерой и лазерным модулем, которые отслеживают движения пальцев, имитируя работу сенсорного экрана.

The Premiere 5 проецирует 4K-изображение диагональю до 100 дюймов с расстояния 43 см. Система автоматически корректирует яркость и цветопередачу под условия освещения, а поддержка HDR10+ улучшает детализацию. По данным производителя, тройная лазерная технология обеспечивает точность цветов на уровне 147% охвата DCI-P3.

Image: Samsung

Проектор работает на обновлённой Tizen OS 9.0 с интерфейсом One UI, предоставляя доступ к Netflix, YouTube и другим стриминговым сервисам. Через приложение SmartThings можно управлять умными устройствами дома. Функция Multi View позволяет одновременно проецировать до четырёх источников контента.

Image: Samsung

Стартовая цена в Южной Корее составляет 1,99 млн вон (~$1383). Продажи начались в официальных магазинах Samsung, но глобальный релиз пока не анонсирован.

Как отмечают эксперты, The Premiere 5 может заинтересовать образовательные учреждения и бизнес-сегмент благодаря интерактивным возможностям.