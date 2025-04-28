Honor анонсирует MagicBook Pro 16 с RTX 5070 и 3K-экраном

Image: Honor / Weibo

Компания Honor подтвердила запуск ноутбука MagicBook Pro 16, который состоится 30 апреля 2025 года. Устройство позиционируется как производительное решение для творческих задач и игр, сочетающее мощность с портативностью.

Основные характеристики:

Дизайн: Корпус из серебристого алюминия с логотипом HONOR на крышке, толщина — 2 см, вес — менее 1,8 кг.

Начинка: Процессор Intel Core Ultra 9 (вероятно, 285H) и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с общей тепловой мощностью (TDP) 150 Вт.

Память: Высокоскоростная оперативная память 8000 МТ/с.

Экран: 16-дюймовая IPS-панель с разрешением 3K (3072×1920), частотой 165 Гц и яркостью 500 нит.

Image: Honor / Weibo

Производитель заявляет, что MagicBook Pro 16 обеспечит «плавную и естественную» картинку благодаря обновлённой системе охлаждения и технологии Turbo X, оптимизирующей работу CPU и GPU. Несмотря на мощные компоненты, ноутбук должен оставаться тихим при стандартных нагрузках, но тесты в режиме максимальной производительности покажут его реальные возможности.

Image: Honor / Weibo

Дополнительные детали:

Точные цены и полные спецификации станут известны в день презентации.

Ориентировочно, MagicBook Pro 16 займёт нишу между игровыми ноутбуками и ультрабуками, конкурируя с моделями ASUS ZenBook Pro и Xiaomi Book Pro 16.

Image: Honor / Weibo

Анонс состоится в Китае, но Honor может представить устройство на глобальном рынке позже, как это было с предыдущими поколениями линейки.