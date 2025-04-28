Компания Honor подтвердила запуск ноутбука MagicBook Pro 16, который состоится 30 апреля 2025 года. Устройство позиционируется как производительное решение для творческих задач и игр, сочетающее мощность с портативностью.
Основные характеристики:
- Дизайн: Корпус из серебристого алюминия с логотипом HONOR на крышке, толщина — 2 см, вес — менее 1,8 кг.
- Начинка: Процессор Intel Core Ultra 9 (вероятно, 285H) и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с общей тепловой мощностью (TDP) 150 Вт.
- Память: Высокоскоростная оперативная память 8000 МТ/с.
- Экран: 16-дюймовая IPS-панель с разрешением 3K (3072×1920), частотой 165 Гц и яркостью 500 нит.
Производитель заявляет, что MagicBook Pro 16 обеспечит «плавную и естественную» картинку благодаря обновлённой системе охлаждения и технологии Turbo X, оптимизирующей работу CPU и GPU. Несмотря на мощные компоненты, ноутбук должен оставаться тихим при стандартных нагрузках, но тесты в режиме максимальной производительности покажут его реальные возможности.
Дополнительные детали:
- Точные цены и полные спецификации станут известны в день презентации.
- Ориентировочно, MagicBook Pro 16 займёт нишу между игровыми ноутбуками и ультрабуками, конкурируя с моделями ASUS ZenBook Pro и Xiaomi Book Pro 16.
Анонс состоится в Китае, но Honor может представить устройство на глобальном рынке позже, как это было с предыдущими поколениями линейки.