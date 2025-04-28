Компания ASUS анонсировала роутер RT-BE82U стандарта Wi-Fi 7.

Компания ASUS анонсировала запуск нового роутера RT-BE82U, который относится к классу BE6500 и предназначен для обеспечения более быстрой и умной связи в современных домах. Устройство было впервые представлено на выставке CES 2025 и будет доступно для покупки с 30 апреля по цене 1 499 юаней (около $206).

Роутер RT-BE82U поддерживает двухдиапазонную технологию Wi-Fi 7, обеспечивая скорость до 6500 Мбит/с на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Он оснащен функцией Multi-Link Operation (MLO), позволяющей устройствам подключаться сразу к нескольким диапазонам для более стабильного и эффективного соединения. Кроме того, роутер использует модуляцию 4K QAM, что обеспечивает до 20% более высокие скорости передачи данных по сравнению с системами Wi-Fi 6E.

Внутри устройства установлен четырехъядерный процессор Broadcom с тактовой частотой 2,0 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти DDR4, что обеспечивает увеличение вычислительной производительности на 78% по сравнению с предыдущими моделями. RT-BE82U также оснащен модулями Skyworks, которые усиливают выход сигнала, что делает его отличным выбором для задач с высокой пропускной способностью, таких как потоковая передача в 8K и игры с HDR.

Для проводных подключений роутер предлагает пять портов Ethernet 2.5GbE, обеспечивая общую пропускную способность до 12,5 Гбит/с. Также имеется порт USB 3.0, который поддерживает мобильное подключение к сети или совместное использование хранилища, что добавляет гибкости для резервного интернет-соединения и легких NAS-установок.

RT-BE82U получил прочный алюминиевый радиатор и аэродинамический дизайн, что улучшает тепловое управление при высокой нагрузке. Он также оснащен технологией RangeBoost+, которая, по утверждению ASUS, увеличивает покрытие Wi-Fi до 38% в больших домах.

В плане безопасности роутер предлагает AiProtection от Trend Micro, обеспечивая защиту в реальном времени от онлайн-угроз. Он поддерживает систему Smart Home Master от ASUS, позволяя пользователям создавать отдельные SSID для IoT-устройств, детских устройств и VPN-сетей. Также интегрирован оптимизатор NetEase UU Accelerator, который предлагает улучшенное соединение для игр с бесплатной подпиской на 40 дней.

С точки зрения экологии, RT-BE82U выполнен с использованием 30% переработанных пластиков и упаковки, сертифицированной FSC, что подчеркивает усилия ASUS в области устойчивого развития.