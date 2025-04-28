Представлен кондиционер Xiaomi Mi Air Conditioner Pro с двойным радарным датчиком и интеллектуальным управлением.

Компания Xiaomi выпустила новый кондиционер Mijia Air Conditioner Pro, который уже доступен для покупки на китайских платформах, включая JD.com. Продажи стартуют сегодня в 20:00 по местному времени, а базовая стоимость устройства составляет 3 999 юаней (около $549).

Одной из ключевых особенностей Mijia Air Conditioner Pro является использование двойного миллиметрового радарного сенсора, который способен обнаруживать присутствие человека в радиусе до 7 метров и в пределах угла обзора 180 градусов. Эта технология позволяет кондиционеру автоматически регулировать поток воздуха, избегая прямого обдува людей или создавая мягкое охлаждение в зависимости от их расположения.

Кондиционер выполнен в дизайне с нижним забором воздуха и верхним его выходом, что требует минимального зазора в 2 см от потолка. Такая конструкция обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении для равномерного охлаждения. Устройство также отличается высокой энергоэффективностью с коэффициентом APF 5.65, что делает его одним из самых экономичных решений в своем классе.

Mijia Air Conditioner Pro оснащен двойными конденсаторами и испарителями, что позволяет ему быстро справляться с задачами охлаждения и обогрева. Устройство способно охладить помещение за 30 секунд и нагреть его за 60 секунд. Внешний блок, получивший название "Little King Kong", рассчитан на работу в экстремальных условиях: от -35C для обогрева до 65C для охлаждения.

Кондиционер поддерживает интеллектуальные функции через платформу Xiaomi HyperConnect. Пользователи могут управлять устройством с помощью приложения Mi Home или голосовых команд через ассистента Xiao AI. Это делает Mijia Air Conditioner Pro частью экосистемы умного дома Xiaomi.

На данный момент устройство доступно только на китайском рынке, и информации о его международном запуске пока нет.