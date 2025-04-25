Часы Casio AQ-S820W-3BV официально поступили в продажу в Великобритании.

Компания Casio официально анонсировала часы серии AQ-S820, которые уже появились в онлайн-магазине бренда в Великобритании. Модели AQ-S820-1AV (чёрный) и AQ-S820W-3BV (чёрный/хаки) оценены в £54,90 (~$73). Третья версия, AQ-S820-5A (чёрно-бежевая), пока недоступна для предзаказа. Причины этого не уточняются.

Часы получили корпус и ремешок из ударопрочной смолы. Их габариты составляют 52,5×50,1×12,7 мм, а вес — 46 граммов. Устройство соответствует стандарту водонепроницаемости 100 метров (10 ATM) и оснащено технологией Tough Solar для подзарядки батареи от света. Среди функций выделяются поддержка мирового времени с несколькими часовыми поясами, 100-часовой таймер обратного отсчёта, секундомер с точностью до 1/100 секунды, пять ежедневных будильников и индикатор уровня заряда. Дисплей часов дополнен подсветкой для работы в темноте, возможностью выбора формата времени (12/24 часа) и настройки языка для отображения дней недели.

В британском магазине Casio модели помечены как «скоро в продаже», но точная дата релиза не раскрыта. Пользователи могут подписаться на уведомления о старте продаж. Информация о выходе часов в США и других регионах пока отсутствует.

Серия AQ-S820 позиционируется как доступное решение для активного использования. Ранее изображения часов в разных цветах утекли в сеть, но официально подтверждены только две расцветки. По заявлению Casio, новинка сочетает базовый функционал с повышенной износостойкостью, сохраняя традиции бренда в сегменте солнечных часов.