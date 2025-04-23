Звуковая система Fynix включает два динамика и пассивный излучатель, обеспечивая мощность 30 Вт с глубокими басами и четкими высокими частотами.

Компания Portronics расширила линейку аудиоустройств, выпустив портативную Bluetooth-колонку Fynix, предназначенную для использования как дома, так и на открытом воздухе. Устройство оснащено компактным корпусом с прорезиненной боковой панелью, на которой расположены тактильные кнопки для управления питанием, громкостью, воспроизведением, подключением по Bluetooth и активацией режима TWS.

Дизайн колонки сочетает функциональность и устойчивость к внешним воздействиям: боковая панель переходит в петлю для крепления на рюкзаке, велосипеде или крюке, а текстильная сетка на корпусе обеспечивает защиту от брызг и надежный хват. Звуковая система Fynix включает два динамика и пассивный излучатель, что позволяет достичь мощности 30 Вт с глубокими басами и четкими высокими частотами.

Для подключения используется Bluetooth 5.3, гарантирующий стабильное соединение со смартфонами, планшетами и ноутбуками. В режиме True Wireless Stereo (TWS) можно синхронизировать две колонки Fynix для создания стереозвука, что подходит для мероприятий или просмотра контента. Автономность устройства достигает 6 часов, а для быстрой зарядки предусмотрен порт USB Type-C.

Дополнительные функции включают встроенный микрофон для звонков в режиме громкой связи и работы с голосовыми помощниками. Колонка доступна по цене около $30 с годовым гарантийным сроком.