Компания Lenovo поделилась некоторыми ключевыми подробностями о своём грядущем планшете Legion Y700 (4-го поколения).

Компания Lenovo раскрыла детали нового планшета Legion Y700 (четвёртое поколение), который позиционируется как альтернатива iPad mini. Устройство ориентировано на геймеров и любителей мультимедиа, предлагая топовые характеристики в компактном корпусе.

Планшет оснащён 8,8-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, что обеспечивает большую площадь для игр и просмотра контента по сравнению с 8,3-дюймовой моделью Apple. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite — один из самых мощных в сегменте Android-устройств. Для борьбы с перегревом во время длительных игровых сессий Lenovo интегрировала систему охлаждения с медным испарителем площадью 12 000 мм2.

При габаритах 128,5 × 207,58 мм и весе 340 граммов (на 40 граммов тяжелее iPad mini) устройство остаётся портативным. Пользователи могут выбрать конфигурацию с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища, а также расширить его через слот для карт microSD — редкая опция для современных планшетов.

Ёмкость аккумулятора составляет 7600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт. Дополнительные фичи включают двойные линейные моторы виброотклика для тактильного отклика в играх.

По словам производителя, Legion Y700 Gen 4 нацелен на тех, кто ищет мощное устройство для мобильного гейминга и потребления контента, но не готов к крупногабаритным планшетам. Сравнение с iPad mini подчёркивает фокус на балансе между производительностью и портативностью.

О старте продаж и ценах Lenovo пока не сообщает, но анонс ожидается в ближайшие месяцы.