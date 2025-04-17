Компания Casio отмечает 60-летие выпуском калькуляторов в японском стиле и уделяя особое внимание экологичности.

Компания Casio представила ограниченную серию калькуляторов MS-20UC-J, приуроченную к 60-летию выпуска первого электронного настольного калькулятора. Модели объединяют традиционные японские орнаменты с экологичными материалами в рамках стратегии Environmental Vision 2050, направленной на сокращение углеродного следа и переход к переработанным ресурсам.

Коллекция включает три дизайна: красный Asanoha с узором листьев конопли (символ силы), синий Seigaiha с волнами (спокойствие) и белый Takekago с плетением бамбука (устойчивость). Все калькуляторы сохранили функционал базовой модели MS-20UC, но их корпуса на 100% изготовлены из переработанного пластика. Упаковка также сократила использование пластика на 81% за счёт бумажных материалов.

Как сообщили в Casio, инициатива является частью долгосрочного плана по достижению нулевых выбросов CO2 к 2050 году. Компания также следует стандарту ISO 14001, внедряя «зелёные» практики на всех этапах производства.

Серия MS-20UC-J поступит в международную продажу, но не будет доступна в России, Польше, Испании, Украине и на Кипре. Ранее, в январе 2025 года, Casio уже анонсировала экокалькулятор Comfy JT-200T с солнечной панелью, о чём сообщал The Verge.