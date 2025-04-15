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Kefir32
Xiaomi выпустила кондиционер с радаром миллиметрового диапазона и «умным» потоком воздуха
Xiaomi выпустила новый кондиционер с направленным вверх потоком воздуха и чувствительным к человеку mmWave радаром.

Как сообщается, компания Xiaomi анонсировала обновлённую модель кондиционера Mijia Air Conditioner Pro, который направляет охлаждённый воздух вверх, а не напрямую на пользователя. Устройство стоимостью 3999 юаней (~$550) оснащено радаром миллиметрового диапазона, отслеживающим присутствие людей в помещении. Система анализирует местоположение пользователей и регулирует направление воздушного потока: охлаждает зоны с людьми или избегает прямого обдува.

Датчики также снижают энергопотребление, переключая кондиционер в эко-режим при отсутствии людей в комнате. По заявлению Xiaomi, такая оптимизация, реализованная через ИИ-платформу Lingyun и облачные алгоритмы, позволяет экономить до 361 кВт·ч в год — около 216 юаней (~$30) на счетах за электричество.

Кондиционер мощностью 1,5 л.с. оборудован двухцилиндровым инверторным компрессором, двухрядными конденсатором и испарителем, что обеспечивает работу при температурах от -35C до +65C. Энергоэффективность APF 5,65 соответствует высшему стандарту Китая — «Супер 1-й уровень».

Среди дополнительных функций — встроенная система самоочистки при 56C для внутреннего и внешнего блоков, антибактериальный фильтр (устраняет 99% микробов) и поддержка HyperOS Connect для интеграции в умный дом. Пользователи могут управлять устройством через приложение Mi Home, голосового ассистента Xiao Ai или настраивать автоматические сценарии.

Максимальная производительность Mijia Air Conditioner Pro достигает 830 м3/ч воздушного потока при уровне шума от 18 дБ(А) в тихом режиме. Вес внутреннего блока — 13 кг, а компактные габариты (вертикальный зазор 35 см, верхний отступ 2 см) упрощают монтаж в сравнении с классическими моделями.

Пока Xiaomi не анонсировала выход новинки за пределы Китая. Обновлённый кондиционер стал развитием концепции, представленной брендом в 2024 году, где основным новшеством был «пристеночный» поток воздуха.

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#xiaomi #кондиционер #кондиционер xiaomi #сплит система
Источник: gizmochina.com
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