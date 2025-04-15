Realme GT 7 официально показали: дизайн, цвета и топовые характеристики за $410

Компания Realme подтвердила дизайн и цветовые варианты смартфона GT 7 перед анонсом 23 апреля в Китае. Устройство, позиционируемое как более доступная альтернатива флагману GT 7 Pro, получит три варианта оформления: Graphene Ice (синий с красной кнопкой питания и акцентами вокруг камер), Graphene Snow (белый) и Graphene Night (чёрный). Дизайн напоминает «упрощённую» версию Pro-модели, сохраняя агрегатный стиль бренда.

По данным инсайдеров, Realme GT 7 оснастят OLED-экраном BOE с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков под дисплеем. Корпус смартфона, несмотря на толщину 8,25 мм и вес 203 грамма, получит защиту по стандарту IP68/69. «Начинкой» выступит чипсет MediaTek Dimensity 9400 Plus, а ёмкость аккумулятора достигнет 7200 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки и функции bypass-питания для снижения нагрева во время игр.

Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией, по заявлениям источников, не станет ключевым преимуществом устройства — упор сделан на производительность. Ориентировочная цена Realme GT 7 составит менее 3000 юаней (~$410), что усилит конкуренцию в среднем сегменте. О глобальном релизе, включая рынки за пределами Китая, компания пока не сообщала.